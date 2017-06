Recesan audiencia de caso Odebrecht para el 6 de junio

01/06/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

La audiencia de ayer para el conocimiento de medidas de coerción a los imputados por sobornos en el caso Odebrecht inició matizada por incidentes protagonizados por los abogados de la defensa. De entrada, la defensa del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, planteó un recurso de oposición alegando que el Ministerio Público presentó elementos de prueba sin entregar a los imputados copias de los mismos.



Luego del incidente, el juez especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, aplazó la audiencia para el próximo 6 de junio a las 10:00 de la mañana, a los fines de que los abogados de los imputados reciban los documentos probatorios que sirvieron de base para que el Ministerio Público solicitara medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra el grupo.



A los imputados se les acusa de los delitos de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



Tras la decisión del juez, los acusados fueron llevados nuevamente a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecen encarcelados desde el pasado lunes.



Desde la noche del martes, Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, ha venido reiterando que no ha recibido la solicitud de medida de coerción ni la documentación de las pruebas, por lo que consideró que había una violación flagrante del derecho de defensa. Los abogados coincidieron todos en que el Ministerio Público ni ninguna otra entidad le ha puesto a disposición un inventario de las pruebas para efectuar la defensa de sus clientes.



En ese sentido, Abel Rodríguez del Orbe mostró el expediente de 336 páginas y dijo que “lo recibí a la una de la tarde y debía leerlo antes de las cinco”.

El juez Francisco Ortega Polanco ponderó por más de una hora el incidente, que surgió cuando el Ministerio Público hacía la presentación de la acusación contra el imputado Ángel Rondón.



El hombre del maletín



De acuerdo con la acusación, Rondón tuvo una amplia participación en los sobornos, fungiendo como representante comercial de la constructora, por lo que se conocía como el “hombre del maletín”, según reflejan los testimonios de los altos ejecutivos de la empresa, Marcelo Odebrecht y Marcos Vasconcelos Cruz.



El expediente acusatorio destaca que el empresario dominicano recibía grandes sumas de dinero para sobornar funcionarios del Gobierno y legisladores por medio de transferencias hechas a través de empresas extranjeras. Los testimonios de los ejecutivos en Brasil lo señalan como la persona contratada para ejercer como lobbista y gestionar la contratación de obras y aprobación de préstamos en el Congreso dominicano.



Los ejecutivos de la empresa brasileña revelaron que pagaron sobornos por 788 millones de dólares en 12 países, para conseguir contratos millonarios. De esa cantidad, confesaron que en la República Dominicana repartieron 92 millones de dólares en pagos a funcionarios y legisladores.



Listado de obras



Antoliano Peralta, abogado de Andrés Bautista, dijo que en la acusación hay un listado de 17 obras contratadas por Odebrecht para las que supuestamente se pagó sobornos.

“Lo que no entendemos es por qué en la página 14 del expediente también figura Punta Catalina en esa lista de obras, si aquí no se ha interrogado ni imputado a nadie por esa obra”, agregó Peralta.



Abel Rodríguez del Orbe, defensor de Víctor Díaz Rúa, coincidió con Peralta.

Los acusados por el Ministerio Público continuarán en prisión preventiva.



Fueron presentados por primera vez ante un juez el pasado martes y luego de un receso la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción fue reiniciada ayer a las 5:00 de la tarde.



La empresa Odebrecht suscribió 17 contratos por más de cinco mil millones de dólares para la construcción de importantes obras de infraestructura del país.



Traslado



Los diez detenidos salieron a las 3:00 de la tarde de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, escoltados por un dispositivo fuertemente armado de efectivos policiales. De inmediato fueron llevados a la Sala Augusta ubicada en el séptimo piso del edificio de la SCJ.



Los imputados detenidos son Juan Temístocles Montás, del Comité Político del PLD y ministro de Industria y Comercio; Víctor Díaz Rúa, tesorero del PLD y exministro de Obras Públicas; Radhamés Segura, del Comité Político del PLD y exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); Andrés Bautista, presidente del PRM y expresidente del Senado, y César Sánchez, exvicepresidente de la CDEEE.



También, Ángel Rondón, empresario y representante comercial de Odebrecht en el país; Conrado Pittaluga, quien fungió como abogado de la empresa; Roberto Rodríguez, exsenador y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); Máximo D’ Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica, y Ruddy González, exvocero de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



También son imputados los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, así como el diputado Alfredo Pacheco, quienes por su condición de legisladores poseen inmunidad parlamentaria. También está incluido en el expediente Bernardo Castellanos, quien se encuentra en Panamá y cuya orden de arresto fue notificada a la Interpol.

A nosotros no nos notificaron, no solamente la solicitud de la coerción, sino de ninguna de las pruebas”

Carlos Salcedo

Abogado

No he sido citado, pero vine voluntariamente porque no tengo nada que temer y soy inocente”

Julio César Valentín

Senador por Santiago

Estoy siendo usado como un instrumento para saciar la sed de justicia de la población”

Andrés Bautista

Presidente del PRM

Punta Catalina no debería figurar en la acusación, porque nadie está imputado por esa obra”.

Antoliano Peralta

Abogado

Hay que confirmar si se cumplió con el debido proceso”.

José Guarionex Ventura

Abogado