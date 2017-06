Reinaldo visita otra vez a apresados Odebrecht y designa a Monchy para que hable por los dos

El secretario general del oficialista Partido de la Liberación Dominicana –PLD- y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, acudió este jueves a visitar a los detenidos por el caso de sobornos de Odebrecht. Los imputados están en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

Es la segunda vez que el legislador visita a los imputados. La primera vez fue el martes, un día después de su apresamiento y donde abogó por el respeto al debido proceso.

En la ocasión también rechazó que en el expediente instrumentado por el Ministerio Público no se incluyeron “hombres del presidente”, Danilo Medina como se estaba diciendo. Dijo, además, al hacer referencia a que no fue incluido en el caso pese a ser interrogado, que "lo que pasa es que crucé por el lodazal y no me enlodé".

Junto a Pared Pérez acudió también a visitar a los apresados Ramón -Monchy- Fadul, ministro de Trabajo, a quien designó para que hable a nombre de los dos, pues no quiso ofrecer declaraciones a la prensa como en la visita anterior.

Por el caso hay 115 personas imputadas, de las cuales hay 10 detenidas en el Palacio de Justicia, cinco de ellas del PLD.

Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio; Radhamés Segura, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas, están presos por el caso. En tanto, del mismo partido, están acusados el senador Julio César Valentín -Santiago- y el senador Tommy Galán -San Cristóbal-.