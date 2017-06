Situación de senadores va a comisión

La Comisión Permanente de Justicia del Senado estudiará y ponderará quitar la inmunidad a los legisladores Julio César Valentín y Tommy Galán, implicados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Según explicó Pared Pérez, la solicitud fue hecha por el magistrado Francisco Ortega Polanco, quien es el juez que lleva el caso en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el cual está en fase de conocimiento de medida de coerción.



La inmunidad parlamentaria está contemplada en el artículo 87 de la Constitución dominicana “Alcance y límites de la inmunidad”, que reza: La inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. Cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento”.



Senadores



Ambos senadores han declarado que no tienen relación con la entrega de sobornos de la empresa Odebrecht, por el cual se le emitió orden de arresto junto a otras 14 personas.



El senador Valentín dijo estar dispuesto a acudir a cualquier escenario a reafirmar su inocencia. “Al igual que amplias franjas de ciudadanos, yo también propugno porque sea sancionada toda acción corrupta, algo nefasto y repudiable para nuestra República”, dijo.



Mientras Galán sostuvo que está a disposición de la justicia para que su condición de legislador no sea un obstáculo en el proceso. Galán defendió su inocencia y aseguró que nunca, en el ejercicio de sus funciones como congresista, ha recibido sobornos ni de Odebrecht ni de ninguna otra empresa.