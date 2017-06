Van Gundy ve a GSW en ocho o diez finales al hilo

01/06/2017 12:00 AM - AP

Predicción Jeff Van Gundy espera que los Golden State Warriors hagan de sus apariciones en las Finales de la NBA un hábito regular. El exentrenador y actual analista de ABC/ESPN le dijo a los reporteros en una conferencia que los Warriors tienen la combinación de salud, juventud y talento, y dijo que ve a Golden State logrando de “ocho a 10 finales seguidas”. “Este es una dinastía para mí”, dijo. “Creo que sería un enorme malestar si no están ahí en cada año”.



“Creo que cuando eres el favorito prohibitivo contra LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Love, eso significa que eres un diablo de equipo”, dijo a los periodistas. “Los Warriors son cabezas y hombros, talento-sabio, sobre cualquier persona en la NBA”.



El compañero de transmisión de Van Gundy, Mark Jackson, también selecciona a los Warriors para ganar la serie, pero se burla de quienes pronostican que los Cleveland Cavaliers tienen pocas posibilidades de ganar. Jackson cree que Love, quien ha tenido un rol notable en la postemporada, podría ser un factor x que incremente las posibilidades de Cleveland para ganar. “Si él está jugando como ha jugado hasta ahora, este es un Kevin Love que los Warriors no han visto fuera del jersey de los Minnesota Timberwolves”, dijo. “Él está jugando similar como jugó ahí. Tomando rebotes, tiros, está más involucrado ofensivamente. Es otra amenaza para agregar a LeBron y Kyrie y los convierte en un equipo difícil. Pero los Warriors para mí son los favoritos”.



Vandalismo en casa de LeBron



La policía investiga después que alguien escribió un insulto racista en el portón de una casa de LeBron James en Los Angeles en la víspera de la final de la NBA. La persona desconocida escribió con aerosol una palabra denigrante hacia los negros ayers por la mañana en el portón de entrada de la mansión de James en el barrio de Brentwood, dijo la vocera de la policía de la ciuad de Los Angeles, Patricia Sandoval.



Sandoval señaló que el astro de los Cavaliers de Cleveland no estaba en la casa al momento del incidente, pero los administradores de la residencia dijeron que creen que el incidente fue grabado por cámaras de seguridad.



La policía investiga el incidente como un acto de vandalismo y un posible delito de odio. Alguien pintó encima del insulto antes de que llegasen los oficiales a investigar, agregó Sandoval. James compró la casa en 2015 por más de 20 millones de dólares, aunque su residencia principal es en Bath, Ohio.



James y los Cavaliers enfrentan hoy a los Warriors de Golden State en Oakland en el primer juego de la final de la NBA. El agente de James, Rich Paul, rehusó comentar al respecto.