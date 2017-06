Warriors-Cavaliers, la lucha de los mejores

Lo más interesante no es que sea la tercera vez que Warriors de Golden State y Cavaliers de Cleveland se enfrentan en una final. Lo interesante es que sea la tercera vez seguida, algo que no había ocurrido en la historia de la NBA. Estas dos franquicias se citan a partir de esta noche (9:00) en una serie pactada al mejor de siete encuentros que arranca en Oracle Arena, feudo en el que los Warriors (67-15) solo perdieron cinco de sus 41 encuentros.



Golden State, que tiene la ventaja de la casa, sale como favorito frente a sus rivales de la Conferencia Este, con quienes dividieron en sus dos enfrentamientos en temporada regular.



Sin embargo, no se puede ignorar lo que sucedió en la anterior serie final cuando los Cavaliers se convirtieron en el primer equipo que regresaba de un déficit 1-3 para regalarle a la ciudad de Cleveland su primer título de un equipo profesional en 52 años.



Las dos organizaciones llegan con números verdaderamente extraordinarios. Los Warriors son el primer equipo en la historia que gana sus primeros 12 encuentros de playoffs y desde el 14 marzo registran marca de 27-1. El último conjunto en entrar a las finales sin haber perdido un juego fueron los Lakers de Los Ángeles de 2001.



Los Cavaliers son los campeones y obviamente arrancarán sin la habitual presión que cargan los monarcas defensores, a juzgar por el pronóstico a favor de los Warriors. Cleveland tiene marca de 12-1 y es la primera escuadra de la Conferencia Este que llega a las finales con una derrota o menos desde los Bulls de Chicago del 1995-96.



Personal de calidad en ambos bandos



Colectivamente hablando, estas dos organizaciones tienen de todo un poco para abrazar el trofeo Larry O’Brien.



Golden State tiene su monstruo de cuatro cabezas: Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Cleveland cuenta con el “BigThree” que forman LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Love.



Durant está llamado a inclinar la balanza a favor su equipo. Él retorna a las finales después que en 2012 sus Thunder de Oklahoma fueron derrotados por los Heat de Miami de James. Durant buscar tomar venganza. Él tiene el mejor porcentaje de su carrera en esta postemporada gracias a un magnífico 55.6%. El espigado delantero tiene el cuarto mejor promedio de anotación (28.4 ppj) en playoffs en la historia de la liga, solo superado por Michael Jordan (33.4 ppj), Allen Iverson (29.7) y Jerry West (29.1).



Curry llega con un brillante average de anotación que está en 28.6 (líder del conjunto) y con la mayor cantidad de triples (53) anotados que cualquier otro jugador. Es un peligro en ambas puntas.



Thompson no ha tenido la mejor de las postemporadas, pero todos saben que contribuye en defensa. Se espera que despierte en esta final. Green lo puede hacer todo en cancha. Está tercero en bloqueos, decimosegundo en rebotes, octavo en robos, sexto en asistencias por bolas perdidas. Green debe controlar su temperamento en cancha, pues siempre será el factor x para Golden State, que igual posee una banca más que respetable con Andre Iguodala, JaVale McGee, Patrick McCaw, Davis West, Matt Barnes y Shaun Livingston. Cleveland apelará a la fortaleza de su trío. James (29.6), Irving (25.8) y Kevin Love (22.6) se convirtieron en la primera tripleta de los Cavaliers en promediar por lo menos 22 puntos en una serie de playoffs, una hazaña que cristalizaron frente a los Celtics de Boston.



LeBron va a su séptima serie final en fila después de compilar sus mejores números en una postemporada -32,5 puntos por partido, 8,0 rebotes, 7,0 asistencias y 57% de tiros de campo. Él ha anotado al menos 30 puntos en 11 de sus 13 partidos en estos playoffs.

Love es otro que ha tenido una formidable postemporada. En el juego número dos frente a los Celtics, Love se convirtió en el primer jugador de los Cavaliers con 27 o más puntos y siete o menos intentos en un encuentro de playoffs. En la era del reloj de tiro (desde 1954-55) ningún otro jugador ha tenido un juego similar. Irving se crece ante los Warriors y una vez más tendrá una oportunidad para hacerlo. Kyrie le promedió 27.1 puntos a los Warriors en la serie pasada y viene de estar fenomenal frente a los Celtics.



Cleveland tiene en Tristan Thompson otra arma, especialmente en la zona pinta, la zona donde mejor opera. Tomó al menos 10 rebotes en siete de los 13 encuentros de los Cavaliers en esta postemporada y genera una buena cantidad de segundas oportunidades. JR Smith, Iman Shumpert, Deron Williams, Kyle Korver, Channing Frye y Richard Jefferson son veteranos que pueden aportar.

Mike Brown

Tiene 14 años de experiencia en la NBA entre dirigente principal y asistente. Al parecer este coach interino seguirá al frente de los Warriors. Él ha dirigido durante todos los playoffs y ha pasado la prueba. Es la segunda vez que Brown trabaja como director técnico en una serie final. A pesar de no tener un empleo como titular, Brown está ranqueado sexto en partidos de playoffs entre todos los técnicos activos. Él ha estado en 83 encuentros y ha ganado 47. En su primera experiencia como coach principal, lideró a los Cavaliers a su primera serie final en 2007 y fue nombrado Dirigente del Año en 2008-9 después de guiar a Cleveland a 66 triunfos, récord de la franquicia.

Tyronn Lue

Los Cavaliers se sacaron la lotería con este coach que en su primera experiencia de trabajo llevó a Cleveland a ganar un campeonato. Lue tomó las riendas de los Cavaliers en medio de la temporada de 2015-16 tras el despido de David Black. Se ha compenetrado bastante bien con sus jugadores y eso se ha dejado ver en el comportamiento de Cleveland en estos playoffs. De acuerdo a Espn, los Cavaliers son el mejor equipo convirtiendo jugadas después de un tiempo muerto. El equipo de Lue convierte en el 47.4% de las veces en ese tipo de jugadas.

Cifras

93%

Es el porcentaje de ganar la serie final que le da a Golden State el “Basketball Power Index” (BPI) de Espn.

24-1

Es el récord combinado de ambos equipos en estos playoffs.

47.4%

Es el porcentaje de lances de campo para los Cavaliers después de un tiempo muerto, el mejor de la NBA.

5

LeBron James (5,995 puntos) está a cinco puntos de convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA con 6,000 tantos en postemporada.

45.5%

Es el porcentaje de Draymond Green en los finales dos minutos del cuarto parcial o el tiempo extra, mejor que cualquier otro con por lo menos 30 intentos.

19.3

Puntos sobre bolas perdidas tienen los Warriors, la mayor cantidad en la NBA. Durante la pasada final, Golden State encestaba 17.1 sobre pérdidas.