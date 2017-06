Bocanada refrescante en días de calor

El informe con los resultados preliminares de la economía durante el primer trimestre divulgado por el Banco Central y la declaración del ministro de Turismo, Francisco Javier García, sobre los flujos turísticos en los meses enero-abril, traen buenas noticias para el país, de esas que hacen tanta falta en momentos en que abundan las sombras y nos hace falta algo de luz.



El reporte sobre la economía dice que el turismo (en este caso hoteles y bares) creció 6.6%, para ocupar el tercer lugar detrás del agropecuario y la intermediación financiera. El año pasado en el primer trimestre se reportó un incremento de 5.0%. El financiamiento para hoteles y restaurantes creció un 22% al pasar de $31.0 mil millones a 41.6 mil. Los ingresos por turismo crecieron un 9.9% y las llegadas de turistas superaron en más de un 2% estos mismos meses del 2015 y 2016.



La información divulgada por el ministro García indica que en el primer cuatrimestre del año la llegada de turistas internacionales creció 7.5%. La de dominicanos no residentes decreció un 2.3%, y se considera que este descenso es un resultado de la decisión de muchos residentes en los Estados Unidos a viajar por temor a no poder regresar a ese país por las políticas antimigrantes del presidente Trump. En los primeros cuatro meses, tanto del año 2015 como del 2016, se registró un aumento del 15% de los viajes al país de los dominicanos no residentes.



La gran noticia es que abril registró un récord de crecimiento en la llegada de visitantes extranjeros con un 16.8%, cifra extraordinaria. Recibimos 495 mil turistas, 71 mil más que en abril del 2016.



En abril del año pasado las llegadas desde Canadá cayeron un 8%, pero este año se recuperó con un resultado positivo del 16.5%. El crecimiento en el cuatrimestre fue 9%. En abril del 2016 Estados Unidos produjo un 4.8% más y este año subió al 8.2%, para mantener su participación por encima del 40% del total. En enero-abril estos dos mercados aportaron el 60% de los turistas.



Europa tuvo buen desempeño en enero-abril. Excepto Italia. Crecieron Alemania 1%, España 6%, Francia 5%, Inglaterra 12% y Rusia 226%, al pasar de 24 mil a 80 mil.

Los arribos por Punta Cana sumaron 1.2 millones de turistas, (el 66.2% de los turistas) un aumento de 8.5%; y Puerto Plata volvió a ser líder en crecimiento con un 13.3%. La Romana reportó un incremento del 5.9%.



En el sector existe mucho entusiasmo. El ministro García, el presidente de Asonahores, Joel Santos, y Frank Rainieri, principal empresario dominicano del sector, en sus charlas recientes han manifestado su visión positiva de las perspectivas. Aseguran que el crecimiento del turismo es vital para mantener en marcha la economía. Existen muchas evidencias de que no están equivocados.