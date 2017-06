Gary Sánchez dio dos jonrones y Fernando Rodney rescató juego 14

02/06/2017 12:00 AM - AP

Gary Sánchez bateó dos jonrones para respaldar la labor de CC Sabathia, quien ganó su cuarta apertura consecutiva, en el duelo en que los Yanquis de Nueva York apabullaron ayer 12-2 a los Azulejos de Toronto. El dominicano Sánchez disparó sus vuelacercas en turnos consecutivos ante el mexicano Marco Estrada (4-3). Logró un bambinazo solitario en la segunda entrada y otro de dos carreras en la cuarta. Fue la cuarta vez que Sánchez ha logrado más de un jonrón en un mismo duelo. Once de sus últimos 12 cuadrangulares han sido como visitante.



Sabathia (6-2) permitió una carrera y cinco hits en seis episodios y un tercio, durante los que recetó siete ponches y no dio boletos. Ha ganado cuatro aperturas consecutivas, algo que no conseguía desde abril y mayo de 2012.



En siete aperturas ante Toronto, había tenido un récord de 0-5 después de vencer a los Azulejos el 6 de abril de 2014.



Aaron Hicks remolcó seis carreras, la mayor cantidad en su vida. Sacudió un doblete de tres carreras en el primer acto, añadió un sencillo en el tercero, pegó un doblete productor en el séptimo y disparó un doblete de dos anotaciones en el noveno.



Arizona dispuso de Miami



Zack Greinke toleró sólo una carrera limpia en siete capítulos para conseguir su séptima victoria consecutiva, en el duelo en que los Diamondbacks de Arizona superaron 3-2 a los Marlins de Miami.



Los Diamondbacks remontaron para cortar a los Marlins una racha de cuatro triunfos seguidos. Nick Ahmed conectó tres de los seis imparables de Arizona, incluido un sencillo que produjo dos carreras en el octavo inning y que significó la ventaja. Los Diamondbacks ganaron por 13ra ocasión en sus últimos 17 compromisos.



Greinke (7-3) recetó ocho ponches y permitió cuatro inatrapables. Bateó también un sencillo y anotó la primera carrera de los Diamondbacks, para mejorar a una foja de 5-0 en nueve duelos frente a los Marlins. El dominicano Fernando Rodney se acreditó su salvamento número 14 de la temporada.