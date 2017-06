Monchy Fadul aclara que donaciones para campaña no están prohibidas en el país

Luego de las declaraciones que hiciera Juan Temístocles Montás, referidas a que recibió dinero de Manuel Rondón para el financiamiento de las campañas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el ministro de Trabajo e integrante del Comité Político de ese partido, José Ramón -Monchy- Fadul, aseguró que en el país eso la práctica no está prohibida.

Reiteró, a su llegada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a donde acudió este viernes, que no están prohibidas las donaciones de empresarios a políticos para las campañas electorales.

“Aquí no está prohibido, en Brasil sería otra cosa pero en RD no. Aquí eso está permitido en términos legales, porque no está prohibido. No tiene consecuencia legal”, resaltó.

Sin embargo, Fadul precisó que una cosa son los sobornos de Odebrecht y otra la entrega de dinero que habría hecho Ángel Rondón, como empresario, al PLD.

Además, elogió a Juan Temístocles Montás , a quien definió como pre candidato a la presidencia y un hombre con un proyecto.

“Venimos a ver a los compañeros, yo de manera solidaria, estaré siempre presente con ellos y con los compañeros que están ahí porque ese es mi papel, mi deber, lo que yo siento y es lo que debo hacer y es lo que nos toca a cada uno de nosotros. He compartido con ellos más de 40 años de mi vida en actividades políticas y para mí sería muy doloroso en circunstancias como ésta no venir a ver a mis compañeros”, señaló.