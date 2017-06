Mozart La Para, entre conciertos y nuevo disco

Mozart La Para se siente agradecido. La popularidad y pegada que ha logrado a lo largo de su carrera lo ha hecho merecedor de cinco Soberano del Pueblo (2013-2017), de seis ediciones que tiene dicha mención en el galardón dominicano. Es por esto, que el artista realizará dos conciertos gratuitos este fin de semana, como una forma de retribuir a sus “mozaristas”.



Bajo la producción de Luis Medrano, Mozart dijo a elCaribe que se presentará el sábado 3 en la Plaza Juan Barón, y domingo 4 en la explanada monumental de Santiago, a las 7:00 de la noche, con una banda en vivo, sin Dj, e invitados sorpresa, todos urbanos. Bajo este concepto, es la segunda vez que el intérprete de “Pa’ gozar”, ofrece un concierto gratuito en Santo Domingo, y primera en Santiago, provincia en la que realizaba la mayoría de sus presentaciones en sus inicios.



Con un nuevo tema en la radio, “El orden”, Erickson Fernández, nombre real del artista, consideró que su éxito no ha sido cuestión de fórmulas y estrategias claves, sino, quizás, por la manera orgánica en la que se ha presentado ante el público. “Creo que puede ser la forma, el manejo, las canciones que hago de superación, cómo me comporto, que ayudo mucha gente desinteresadamente… es un conjunto de cosas que la gente ve en mí... las letras limpias, me puede escuchar cualquier gente, los padres dejan que sus hijos me escuchen, todo eso va sumando”, explicó.



“No me gusta quemarme”



Sin embargo, el intérprete de “Primero que Kanye” dijo que ha sido tildado de “aceitoso”, lo cual desmintió y justificó como “manejo”. Mozart consideró que, lejos ser altanero o “cotizado”, cuida su imagen, ya que además forma parte de grandes marcas y porque en la República Dominicana hay artistas que se presentan hasta tres veces, en un mes, en una misma discoteca. “No me gusta quemarme, tampoco puedo perder la imagen (…) tenía seis meses sin presentarme en una discoteca y aun así estoy haciendo entre 25 y 40 actividades mensuales”, manifestó.



En cuanto a Roc Nation, Mozart reveló que ya tienen casi listo el primer disco que lanzará con la casa disquera internacional, aún sin nombre. Lo que sí tiene listo son diez de los 13 o 14 temas que tendrá el mismo. Incluye colaboraciones con Akon, Sean Paul, Farruko y Ky-Mani Marley, hijo del jamaiquino Bob Marley. Los otros están compuesto e interpretados solo por el exponente dominicano, y entre ellos están “Fiesta y vacilón” y su nuevo corte “El orden”.



“Hice un trap limpio porque la mayoría de los que se están oyendo yo no los puedo ni poner, están demasiado picantes. La gente decía que el trap es sucio, no es que sea sucio, son las letras que les ponen que lo son. Por eso grabé uno limpio”, agregó.



El cantante aseguró que fue una buena decisión cambiar las letras de sus temas, haciendo música para todo tipo de público, un cambio que a él le dio resultado, pero que a otros compañeros del género no les ha favorecido.



“Cuando yo vi que todos esos muchachitos de siete y ocho años me decían: -Yo soy Mozarista-, comencé a hacer cosas de superación y temas bailables de discoteca con doble sentido pero jocosos, no morbosos, y ahora muchos lo quieren hacer y no les funciona, porque ya tienen demasiadas cosas feas, si hacen algo limpio, como que no son ellos”, explicó.



Además, Mozart La Para entiende que llega un momento en la carrera de todo artista en el que se debe cambiar el lenguaje y apostar a uno más universal en busca de música que abarque mayores mercados.



“Lunes pal’ que puede” y El Nene



Aunque Mozart La Para no ha sido un artista controversial, su nombre ha salido a relucir en las últimas semanas por el tema que lanzaría con El Nene La Amenazzy, pero que el santiaguero presentó solo.



“Un compañero del género dijo que El Nene lanzó solo el tema que harían juntos para luego sacar la versión contigo como un remix”, le espetó elCaribe con relación al sencillo “Lunes pal’ que puede”. “Eso es verdad”, respondió el cantante de “Levántate”.



“El rey de la improvisación”, como también es conocido, explicó que hicieron el coro del tema en un estudio de grabación en Santiago, cada uno tenía su parte y coordinaron para grabarlo, pero el intérprete de “La Chanty” sustituyó su participación y lo sacó al aire.



El hecho es que La Para adelantó a este medio que no grabará un remix del tema como La Amenazzy ya le insinuó, pero que no descarta unirse en otra canción en un futuro si es totalmente inédita. “Ya eso se quedó pal’ martes”, dijo entre risas.



Piensa en una fundación



Una de las facetas de su vida que Mozart La Para quiere mantener fuera de los focos es la del altruismo y causas sociales. Así lo manifestó al referirse a una fotografía que colgó en sus redes sociales semanas atrás, explicando que aunque está en sus planes crear una fundación, no busca reconocimiento.



“Lo que estoy haciendo es ‘a bolsillo récord’ porque sale de mí. No me gusta publicar esas cosas, nosotros (su equipo y esposa Alexandra) hacemos muchas cosas que nadie sabe porque eso nos sale del corazón”, puntualizó.

Si Charlotte fuera artista, él sería su manager

Antes que artista y figura, Mozart La Para es “el papi de Charlotte”. Mencionar su nombre basta para que una sonrisa se apodere de él y, como todo padre orgulloso, destaque las cualidades de su hija.



“Todos los días me sorprende con algo raro, es demasiado creativa, se inventa cosas… Charlotte hasta improvisa a veces”, dijo sobre “la luz de sus ojos”.



Es apoyador; y de ella inclinarse por la música, no solo sería su mayor apoyo y más grande seguidor, sino también su manager.



Mozart La Para manifestó que lo que sea que a ella le guste y en lo que sea que se quiera convertir en un futuro, la apoyaría sin dudar, en especial si es en la música, porque él recibió apoyo cuando ésta no era un negocio muy lucrativo y cuando su padre no estaba de acuerdo, por ser un policía, y tener que ver a su hijo con aretes, tatuajes y cabello largo.



“A mí me gustaría (que sea artista), pa’ seguir la chercha; yo fuera su manager”, agregó. Al preguntársele qué sería lo primero que le sugeriría cantar, respondió entre risa, pero con un toque de seriedad: “Tú sabes que no va a ser dembow; música bonita, de amor, cosas así; no dique reggaetón y dembow; yo creo que sería baladista”.