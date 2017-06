Trump retira a EE.UU. del pacto climático de París

02/06/2017 12:00 AM - AP

Washington. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retirará del pacto climático de París, lo que asesta un duro golpe a los esfuerzos a nivel mundial para combatir el cambio climático y aleja al país de muchos aliados. Trump señaló que Estados Unidos trataría de negociar en busca de mejores condiciones. “A partir de hoy, Estados Unidos suspenderá toda implementación del no vinculante acuerdo de París”, indicó Trump durante el anuncio en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Haciendo notar que la renegociación para su reincorporación no era una prioridad, el mandatario dijo que “si podemos, grandioso. Si no podemos, está bien”. Al abandonar el principal esfuerzo a nivel mundial para desacelerar la oleada de calentamiento planetario, Trump cumple así una de sus principales promesas de campaña, pero también rompe con muchos de los aliados más leales de Estados Unidos, que han manifestado su preocupación respecto a la decisión.



Bajo el gobierno del expresidente Barack Obama, Estados Unidos había accedido a reducir para 2025 las emisiones entre 26 y 28% de los niveles de 2005 aproximadamente 1,600 millones de toneladas. Pero Trump explicó que el acuerdo ponía a Estados Unidos en desventaja ante “el beneficio exclusivo de otros países”, lo que genera que empresas y contribuyentes estadounidenses absorban los costos.



Los científicos declaran que es probable que la Tierra alcance niveles más peligrosos de calentamiento en breve como resultado de la decisión del presidente debido a que Estados Unidos contribuye mucho con el aumento de las temperaturas. Los cálculos indican que el retiro de Estados Unidos del pacto podría resultar en hasta 3,000 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono anuales en el aire _suficiente para derretir las capas de hielo más rápido, aumentar el nivel del mar y detonar condiciones climáticas más extremas.



Unión Europea



Mientras líderes mundiales se comprometieron el jueves a mantener la lucha contra el calentamiento global.



El funcionario de mayor rango de la Unión Europea en materia de cambio climático dijo que la decisión de Trump de abandonar el acuerdo de París hizo que sea “un mal día para la comunidad global”. Miguel Arias Cañete, comisionado de la UE de Acción por el Clima y Energía, dijo que el bloque “lamenta profundamente la decisión unilateral del gobierno de Trump, pero prometió que “el mundo puede continuar contando con Europa para el liderazgo global”.

Alcaldes de Estados Unidos rechazan medida

La Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos dijo que se oponía enérgicamente a la acción de Trump y prometió que los alcaldes estadounidenses continuarían los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, vicepresidente del grupo, señaló que el retiro del acuerdo era “miope” y calificó el cambio climático como una amenaza grave para la nación y el mundo.