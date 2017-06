La “revolución” de las redes sociales

03/06/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Recientemente, Instagram incorporó hace unos meses la novedad de “Instagram Stories” y ya son más de 200 millones las personas que suben a diario sus “historias”, mientras que Facebook persigue las cuentas de noticias falsas. En los últimos años, el nacimiento y desarrollo de las redes sociales ha sufrido un crecimiento estratosférico, convirtiéndose en parte fundamental y cotidiana de nuestras vidas. Lo habitual es que la mayoría de los internautas cuenten con más de un perfil social. Sin embargo, no solo los usuarios individuales acaparan la red, sino que las grandes empresas han sabido valerse de su uso para promocionarse e interconectar con sus clientes. También los grandes líderes políticos han sucumbido a su poder.



Aunque el término “red social” nos pueda parecer algo nuevo, lo cierto es que, ya en los años 90 podemos encontrar el origen de Facebook o Instagram. Para conocer más sobre su genealogía, hay que remontarse hasta el año 1994, en el que nace Geocities, considerado uno de sus principales predecesores. Consistía en un alojamiento gratuito para páginas web. La página representaba una ciudad en la que existían diferentes barrios. El usuario tenía que elegir uno en función de la temática de su web, y no podía superar los 5 MB de tamaño. Fue comprada por Yahoo, por casi 4 mil millones de dólares, una decisión que resultó impopular, desencadenando que fuese cerrada una década después.



La primera gran revolución de las redes sociales llega en 2003 con la creación de My space, una red social que ya permitía crear un perfil completo, con áreas como: información acerca de ti, tus gustos e intereses, y tus preferencias a la hora de conocer gente, así como la posibilidad de compartir fotos y música. Aunque sigue funcionando, ha quedado relegada por el auge de otras redes mucho más potentes. En 2003 surge LinkedIn, concebida como una red de negocios profesional. En la actualidad cuenta con más de 400 millones de usuarios. En 2004, en pleno boom del Messenger de Microsoft, un jovencísimo Mark Zuckerberg funda Facebook, consiguiendo crear un antes y un después en la historia de las redes sociales. La premisa era muy sencilla, interactuar con ‘amigos’ compartiendo tus sucesos cotidianos a través de fotos en las que podías etiquetarlos, o de mensajes en el muro. Su verdadero éxito llegaría con la adaptación de la red a diferentes idiomas, consiguiendo llegar a todas partes del mundo. Al día de hoy el tándem perteneciente a Zuckerberg y formado por Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram parece ya insuperable.