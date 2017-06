Apresan en Ecuador en caso Odebrecht

03/06/2017 12:00 AM - AP

Quito. Fiscales ecuatorianos detuvieron a cinco personas, entre ellas a un familiar del vicepresidente Jorge Glas, y allanaron propiedades entre las que están las del Contralor General y otras altas autoridades. Glas reconoció ante periodistas que “hay un familiar mío que está siendo sujeto de investigaciones. Una vez más, como he actuado toda mi vida, que se investigue”. Aunque Glas no identificó a su familiar se trataría de Ricardo Rivera, su tío segundo, al que imágenes difundidas por la televisión local mostraron esposado cuando era retirado de su residencia en Guayaquil.



El abogado Hernán Ulloa, que se presentó como defensor del Contralor General Carlos Pólit, dijo que “la investigación previa así como los actos de allanamiento dispuestos por la fiscalía (a las propiedades de Pólit) se han producido en violación del debido proceso”. Pólit, quien está fuera del país por problemas de salud, no fue mencionado por la fiscalía aunque la televisión mostró su casa en Guayaquil con custodia policial.