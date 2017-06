Collado admite será un reto lograr respeto a espacios públicos

03/06/2017 12:00 AM - Diana Rodríguez

El alcalde del Distrito Nacional calificó como un reto obtener el uso adecuado de los espacios públicos en una ciudad donde ha imperado una cultura de irrespeto hacia estos lugares. ”Estamos conscientes que para lograr el objetivo se necesitan, entre otras cosas, de mayor rigurosidad en el cumplimiento de la Ley y en el establecimiento de las sanciones correspondientes por las autoridades de tránsito, un reordenamiento del tránsito vehicular, una mejor planificación de la ciudad que arrastra un desorden histórico”, dijo David Collado en una misiva dirigida al director de elCaribe, Osvaldo Santana.



Al hacer referencia al reportaje publicado el lunes 29 de mayo en este medio titulado “Aceras: un espacio público irrespetado por conductores”, consideró que se hace necesario generar conciencia ciudadana de que las aceras son para uso exclusivo del peatón, nunca para estacionar vehículos o desarrollo del comercio informal. Indicó que esta administración trabaja día a día para alcanzar una nueva visión de la ciudad, y para ello la Alcaldía lleva a cabo la campaña de educación ciudadana “Santo Domingo, quien ama, cuida”, que promueve el amor y respeto de los espacios públicos. No obstante, precisó que por más eficientes que sean los servicios municipales, si los ciudadanos no contribuyen con la limpieza, el orden y el cuidado de las cosas “jamás lograremos la ciudad que ambicionamos”.



“Sabemos que es un gran reto solucionar este problema pero no escatimaremos esfuerzos para así lograrlo a pesar de las limitaciones y dificultades para afrontarlo”, sostuvo. En ese sentido, el funcionario municipal requirió del compromiso de toda la ciudadanía, autoridades de tránsito y judiciales, medios de comunicación y sindicatos de choferes.



Estacionarse en lugares prohibidos es sancionado con el pago de una multa equivalente de uno a tres salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos de la licencia de conducir.