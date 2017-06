Cordero regresa por más al teatro

El director, productor y coreógrafo dominicano, Guillermo Cordero, probó suerte en el teatro y quedó con deseos de más. Luego de llevar a las tablas El último instante, con Carlota Carretero, quien ganó como Mejor actriz de teatro en los Premios Soberano 2017, Cordero se prepara para presentar durante 10 días la pieza Colorín colorado… este cuento si ha cambiado, protagonizada por Carretero, María Castillo y Karina Noble.



“Para mí ha sido un privilegio que ellas aceptaran ser dirigidas por mí; soy un aprendiz en estos menesteres de teatro, ya que me estrené el año pasado”, dijo a elCaribe el santiaguero.



El director de la obra explicó que la misma está inspirada en los libros ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? y Confesiones de mujeres de 50, con la adaptación del propio Cordero y las protagonistas, así como de Noel Ventura y Madeline Abreu.



Con música de Michel Camilo, la puesta en escena que se presentará en el Teatro Nacional del 15 al 25 de junio, reúne a tres actrices que Cordero define como “legendarias” y que además se han juntado pocas veces en escena.



“Vamos a ver la charla motivacional más importante de tu vida, donde estas tres couches que he creado enseñarán a las mujeres y hombres cómo conseguir pareja y cómo lograr una pareja a largo plazo de una forma muy jocosa pero llena de grandes verdades”, explicó sobre el contenido de la producción.



Agregó que la obra teatral busca llevar un mensaje que se entienda que la mujer, en el aspecto sentimental, “tiene que poner sus propias condiciones y entender que ella tiene su espacio y su vida y que no la negocia, que no necesita un príncipe azul ni ser la media naranja de otro, sino que es empoderada y no deja su vida para complacer los planes de otros”.

Un elenco de primera sobre las tablas

Las actrices presentarán sus personajes, Popa (Castillo), Pepa (Carretero) y Pupa (Noble) en monólogos y en conjunto. Según expresó el director, la preparación ha conllevado un reto importante, porque desdobla en su totalidad a las protagonistas, a pesar de sus largas trayectorias en la actuación. Carlota Carretero consideró que este es “el mejor momento de sus vidas”.