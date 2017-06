David Collado dice se mantendrá en las calles para escuchar reclamos de comunidades

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, dijo este sábado que trabaja para atender las necesidades e inquietudes de todos los barrios y sectores de la ciudad, dentro de un plan que se ha diseñado y que abarca las tres circunscripciones.



Collado manifestó que se mantendrá en las calles en cuerpo y alma para escuchar con sus propios oídos los reclamos de las diversas comunidades, y atenderles como ya lo ha hecho en sectores como los Kilómetros, El Manguito, Gualey, La Ciénaga, San Carlos y otros.



“Vamos a rescatar todos los barrios de la ciudad, vamos avanzar en forma integrar en las tres circunscripciones, y a cada uno le vamos asignar una parte del presupuesto Participativo”, refirió el primer funcionario de la Capital durante una reunión que sostuvo con el párroco, las juntas de vecinos y comunitarios del sector San Carlos en el parque del sector.



Sin embargo, Collado les explicó que no les engañará ofreciéndole obras que no sean posibles, porque el presupuesto Participativo tiene límites y la sociedad conoce como encontró la ciudad hace 9 meses.



“Estaré en las calles de las tres circunscripciones, y estamos escuchando a la gente para que nos expliquen los problemas que les agobian, que serán enfrentados bajo un plan que hemos diseñado, porque no podemos hacerlo todo al mismo tiempo”, expresó el alcalde del Distrito Nacional en medio de los aplausos de decenas de residentes del sector San Carlos durante un acto efectuado en la calle Montecristi esquina Padre García del sector, para iniciar los trabajos de aseo, limpieza de imbornales, cambio de bombillas, rescate del sistema de drenaje pluvial y reparto de leche y avena para envejecientes y canastillas para embarazadas.



Collado resaltó que hizo el compromiso ante las juntas de vecinos y comunitarios de San Carlos que reconstruirá las calles, aceras y contenes del sector, porque se trata de un sector con el que se siente identificado.



Dijo que no se hará de la vista gorda ante los problemas de la ciudad, pero que la gente también puede acudir a los departamentos Social y de Juntas de Vecinos, y a los propios regidores a exponer sus inquietudes porque serán atendidas.



Los comunitarios de San Carlos agradecieron al alcalde Collado por el operativo emprendido en todo el sector de limpieza, poda y siembra de árboles, limpieza en el Parque San Carlos, limpieza del drenaje acondicionamiento y sustitución de bombillas dañadas.