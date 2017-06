Iniciarán proceso legal para recuperar Duquesa

03/06/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

El director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) informó ayer que en los próximos días iniciarán un proceso legal para la recuperación de los terrenos donde opera el Vertedero de Duquesa. Pedro Mota Pacheco dijo que ya está en manos del presidente Danilo Medina todos los documentos y certificaciones de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, de todas las instituciones de Catastro y del departamento jurídico del CEA que indican que la propiedad le pertenece al Estado Dominicano.



Igualmente, apuntó que luego de que se apoderen de los terrenos, trabajarán para recuperar el tiempo.



“Iniciaremos todo el proceso legal, no queremos ser arbitrarios ni nada por el estilo que pueda causar escándalos. Sencillamente, se van a recuperar y se va administrar correctamente como realmente necesita la sociedad”, aseguró.



Recientemente, Mota Pacheco en una entrevista concedida a elCaribe reveló que sólo esperaba la aprobación del presidente Medina para que el mandatario fuera quien tomara la decisión final sobre cuándo Lajún Corporation, empresa que actualmente administra los terrenos, abandonará el lugar.



El funcionario fue abordado por los periodistas en el Palacio Nacional, donde explicó que su visita a la casa de Gobierno fue al departamento de Titulación para proceder a la entrega de títulos a personas que tienen mucho tiempo ocupando solares y no cuentan con los documentos de propiedad. “Esto fue algo planeado, para llevar felicidad a muchos hogares que tienen su pedacito de tierra, pero no tienen un título con qué moverse”afirmó.