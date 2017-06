¿Qué podría pasar con el conocimiento al Código Penal?

03/06/2017 12:00 AM - Suedi León

El rechazo del Senado de la República a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo al Código Penal, ha generado un debate legal sobre si éste debe ser promulgado como tal o en cambio debe volver a la Cámara de Diputados. Mientras juristas coinciden en que el proyecto debe pasar ahora a la Cámara Baja para que rectifique o no la decisión del Senado, legisladores entienden que ya esa es una etapa superada y que el siguiente paso es la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.



El abogado constitucionalista Ricardo Rojas se refirió en ese sentido al artículo 102 de la Constitución que establece que la observación presidencial de una ley debe ser ponderada por las dos cámaras. “Es necesario que la Cámara de Diputados conozca el proyecto de ley. Tenemos un Congreso Bicameral por lo que la decisión de una Cámara debe ser rectificada en la otra” dijo el abogado.



El artículo 102 indica que “La cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará”.



Sin embargo, el senador Rafael Calderón y el diputado Henry Merán consideraron que ya la pieza debe ser promulgada, pues el Senado no aceptó la observación presidencial.



La observación presidencial consistía en añadir un párrafo al artículo 110 del Código Penal, estableciendo tres causales adicionales para la interrupción del embarazo sin ningún tipo de penalización. El mandatario planteó excepciones en casos que la vida de la madre corre peligro, cuando ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.



El pasado miércoles, Calderón, quien presidía la comisión especial designada para los estudios a las observaciones del Código Penal, presentó un informe rechazándolas y pidió al Pleno acoger el mismo para ratificar la iniciativa tal y como la aprobó el Senado el pasado 14 de diciembre del 2016.



¿Cuáles escenarios se pudieran dar?



Lo que ha acontecido en el Senado es un reto para los sectores que piden sea acogido el Código con las tres causales, ya que a la presente legislatura le queda poco tiempo.

Ricardo Rojas presenta tres posibles escenarios que pudieran ocurrir en los próximos 52 días que le queda a la legislatura que finaliza el 25 de julio.



Si la Cámara de Diputados rechaza la observación presidencial, tal como hizo el Senado, entonces el Poder Ejecutivo debe promulgar el Código Civil y se considerará definitivamente como ley, el Ejecutivo tiene un plazo de diez días.



En caso de que los diputados acogieran las observaciones del Poder Ejecutivo el proyecto de ley se cae.



Lo tercero que puede pasar es que si la Cámara no hace nada y llega el término de la presente legislatura, la observación presidencial se considera aprobada en virtud de lo que establece el artículo 103 de la Constitución.

Iglesia y feministas difieren sobre el CP

El jueves, la Conferencia del Episcopado, a través de un comunicado agradeció y felicitó al Senado de la República por ratificar el Código Penal tal como fue aprobado en ambas cámaras. “A nuestros senadores, que han llevado una gran presión social en todo este proceso, les expresamos que cuentan con la profunda gratitud de la Iglesia y del pueblo. Aunque ahora reciban algunas críticas, la historia les premiará, pues han defendido a los que no tienen voz” sostuvo el comunicado. Mientras las feministas consideraron este rechazo del Senado como una traición a las dominicanas y depositaron sus esperanzas en la Cámara de Diputados.