Sgacedom busca renovar su imagen y mejorar el cobro

En sus 21 años de fundada, la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) ha tenido que transitar un difícil camino debido a su política de cobros de los derechos de un sector artístico que muchas veces ha denunciado que no recibe las compensaciones que debería por sus obras. Por otro lado, está la tarea titánica, que muchas veces son base de enfrentamientos, por el cobro de derechos de ejecución de la música con dueños de establecimientos, públicos, privados y comerciales.



La membresía de Sgacedom está categorizada por socios fundadores, socios activos que liquidan trimestralmente por derecho de autor, y los miembros administrados, que son aquellos que tienen alguna canción registrada, pero que todavía no liquidan.



De unos 1,200 autores, más de 700 están recibiendo pagos por concepto de sus obras, según informó Alejandro Martínez, presidente de la entidad, quien puso en circulación recientemente entre sus socios, dos publicaciones, que contienen el Informe de Gestión y la primera edición Informe Estadístico al 2015.



“A través de nosotros liquidan autores de las sociedades hermanas, como las editoras y sociedades extranjeras con las cuales tenemos acuerdos de representación en el país, como por ejemplo, de ASCAP y BMI, entre otras de Brasil, Paraguay, Uruguay, Guatemala y Venezuela. En cada canción de un autor extranjero nosotros tenemos la autoridad jurídica para cobrar los derechos de la explotación comercial de ella”, indicó Martínez.



Lo difícil es cobrar



El uso de la música en todo lugar donde se generen ingresos, por las vías que fueren, según la ley 65-00 (Ley Sobre Derecho de Autor), de acuerdo a su uso: ambiental, accesorio, necesaria, con artistas en escena, requiere de una licencia que permita la explotación de las obras musicales, excepto cuando se trate de los usos que se consideran como únicas excepciones. Los únicos derechos de autor que Sgacedom no cobra son los que se ofrecen de forma cultural o educativa sin cover. Tampoco las obras musicales en el ámbito doméstico, tanto en el vehículo o en casa.



Lo demás se cobra por mes, por días o por concurrente. En los conciertos exige el 7 por ciento sobre los ingresos brutos por boletería. Las emisoras pagan un porcentaje por los ingresos de publicidad que llegará al 1.5% en el 2020. En el caso de los canales de televisión, se persigue un acuerdo de un tres por ciento de los ingresos brutos por la publicidad.



“¿Por qué hemos tenido tantos problemas, a pesar de que nuestra ley tiene una fuerza increíble? Primero, debido a nuestro sistema y ordenamiento jurídico, la capacidad de aplicación de los llamados a aplicarla, más la poca voluntad y el apoyo que debería dar el Estado para exigir el cumplimiento del derecho de autor, sobre todo a los grandes usuarios. Realmente no tenemos esa protección”, afirmó el presidente de Sgacedom.



Sin embargo, en los últimos años se advierte una mejoría en el cobro del derecho de autor y mayor transparencia, según sostiene Martínez. Eso le permitió a Sgacedom incrementar sus ingresos a unos 159 millones de pesos en los últimos dos años. De estos se han destinado unos RD$97 millones para las liquidaciones por derecho de autor nacionales y extranjeros. El resto para cubrir los gastos operacionales, fondo social, que incluye un seguro médico para más de 300 autores, programas culturales, recreativos y las asambleas.



“Nuestra tarifa es sólida, bastante buena... y pagamos muchos impuestos”, aclaró. En los últimos años, Sgacedom ha tenido que enfrentar demandas de sectores externos a través del Tribunal Constitucional, por la Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior Administrativo y por la ONDA. Uno de los últimos sometimientos lo hizo la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), Sin embargo, Sgacedom salió victorioso en el caso, informó Alejandro Martínez. “Hoy tenemos una sociedad que no se puede valorar por el incremento que sí hemos tenido, bien notable en los últimos cuatro años, en las recaudaciones, sino por el sentido organizacional... Hemos tenido que salir de mucho personal viciado, maleado”, sostuvo.



En ese sentido, indicó que la entidad cuanta con 11 inspectores de campo que van a las calles. No se cubre todo el universo, pero se cubre más poco a poco.



“Ahora gozamos de la credibilidad y hemos recobrado la confianza de los organismos internacionales”, aseguró.

Realizará Festival de canciones inéditas

Hace pocos días Sgacedom realizó la asamblea anual ordinaria de socios para rendir cuentas, presentar logros y aprobar varios proyectos. Se decidió organizar un festival de canciones inéditas, que este año estaría dedicado al merengue; también la creación de una nueva figura asesora dentro gobierno corporativo, “Past President”, que dará la oportunidad de dar seguimiento a las políticas de la entidad, encabezadas por expresidentes. La asamblea también aprobó los informes económicos y la primera edición del informe estadístico, así como la ejecución presupuestaria del año en curso, realizada por la actual gestión. En la asamblea ordinaria además se escogió la Comisión Electoral, que regirá los próximos comicios del gremio a realizarse el 21 de enero de 2018.

Sucursales

Sgacedom cuenta con oficinas en Santiago, Baní, La Romana, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, entre otras que están en manos de concesionarios que obtienen un porcentaje de las recaudaciones brutas, de 20% por eventos y un 25% por usuario.