Franco de Vita y Camila: cantos de esperanza por Venezuela

Franco de Vita busca su libertad en los escenarios; es su lugar predilecto para manifestar sus emociones, pensamientos e inconformidades, y así lo evidenció en su presentación en la República Dominicana, al detenerse en medio de su primera canción, “Libre”, como además se llama el tour, para hablar sobre la situación que atraviesa su natal Venezuela. “Lo de mi país, lo que está pasando en Venezuela, no tienen nombre... La libertad es un derecho, no dejen que nos lo quiten”, expresó antes de terminar el tema. Interpretó cinco canciones más, presentó a la cubana Lena para cantar “Cuando tus ojos me miran” y volvió a pronunciarse, esta vez, deteniendo por completo su presentación y recibiendo el apoyo de la comunidad venezolana presente en el Palacio de los Deportes.



De Vita, sus músicos y Lena, agregaron a sus vestuarios una pañoleta, con el azul de la bandera de Venezuela y su escudo, que ataron a sus brazos izquierdos; los auriculares, algunos de los instrumentos. Hasta las uñas de las guitarras estaban forradas con la bandera de esa nación que se hizo presente también en el público en pañuelos y pancartas, entre otros. “Si no se los digo no me quedo tranquilo. Lo estamos diciendo donde quiera que vamos. Venezuela está en SOS. No quiero que nos olviden; el país está destruido, nos lo han destruido (...) nadie va a meter la mano por Venezuela (…) cambiemos las reglas señores, cambiemos las cosas. No permitan que países latinoamericanos, como el nuestro, se los lleve el diablo. Como le pasó a Venezuela, le puede pasar a cualquiera”, dijo previo a realizar un homenaje con nombres y fotos de todos los que han perdido la vida en busca de la libertad del país. De inmediato, más de 47 banderas de su tierra adornaron el lugar.



La presentación del intérprete de “Louis” fue un grito de auxilio por su país. Acompañado de nueve músicos y un corista, quienes le robaron el show al final demostrando sus destrezas en varios instrumentos y hasta como cantantes, Franco de Vita necesitó de ocho temas para conectar con el público. La llegada de Pavel Núñez con “Si la ves” y “Te di”, aportó al despegue del show. El cancionero del venezolano, quien cantó durante dos horas exactas, paseándose por todo el escenario y turnádose entre su piano, guitarra y una silla en medio del escenario, incluyó 20 temas y un midley “para que no se le quedara nada”. “Te amo”, “Te veo venir soledad”, “Pídeme”, “No basta”, “Traigo una pena”, “Sueño”, “Solo importas tú”, “Si tú no estas, “Ay Dios”, “Tú de que vas” y “Un buen perdedor”, con la que se despidió, fueron algunos.



Pavel, antes de presentar el tema más popular de su repertorio (“Te di”), aprovechó para solidarizarse con Franco De Vita. “Una de mis frases favoritas dice que cuando el sol no sale hay que dibujarlo, y ustedes lo están haciendo en mucho sentidos”, dijo.



Contraparte



A casa llena, el concierto de Franco de Vita y Camila, producido por César Suárez Jr., contó con la participación de la baladista Kiara Franco. Sus temas “Me vas a extrañar” y “Lo que me dejaste” le rindieron buenos resultados durante la velada; igual que el cuarteto Ciudad de Ángeles, quienes, entre otras, interpretaron su nuevo sencillo “Sola”.

Intensos en escena

La primera vez que la agrupación mexicana Camila se presentó en la República Dominicana fue en el 2007, en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, según recordó el guitarrista Pablo Hurtado. Sin embargo, para ellos su mejor actuación en el país fue la que ofrecieron la noche del sábado, donde los primeros en ponerse de pie y corear cada éxito del dúo eran los hombres. El “Solo éxitos” de Camila, quienes estuvieron en el mismo escenario en septiembre pasado, les garantizó la algarabía y acompañamiento del público sin pausa y, aunque los discursos fueron prácticamente los mismos, Mario Domm, Hurtado, sus tres coristas, entre ellos la hija de Marco Antonio Solís, y sus tres músicos, conectaron con el público desde el primer acorde.



Vistiendo todos de negro, empezaron con “Mientes” y no pararon. Entre bromas y anécdotas, en el Virgilio Travieso Soto se cantaron a una sola voz “Coleccionista de canciones”, “Bésame”, “Solo para ti”, “Abrázame”, “Tú decidiste dejarme”, “Entre tus alas”, “Yo quiero”, “Aléjate de mí”, “Perderte de nuevo”, “De mí” y “Todo cambió”, entre otras.



Algunos de estos temas no necesitaron la voz de Mario o de su carismático corista Alex, porque el público las cantó de principio a fin.



“Se puede ser compasivo, buena onda, amoroso, pero no se puede ser agresivo con nadie. Lo que pasa en Venezuela, en el planeta, solidarícense… sea quien sea. Tómense de las manos y sepan que todos somos iguales”, exhortó Domm antes de despedirse.