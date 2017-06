En tiempo oportuno: las vacunas de mi madre

I.- La prevención de mamá

1.- Aunque han transcurrido casi cuatro décadas de haber fallecido, a mi madre la tengo siempre presente, fija en mi conciencia, con la misma admiración y veneración; cada día la glorifico más y más; sigue siendo mi ídolo y guía espiritual.



2.- Tengo más que justos motivos para ensalzar, mirificar por entero a mi progenitora; una mujer de origen campesino, analfabeta funcional, y con una inteligencia fuera de lo común, sumamente aguda, que en sus ojos expresaba su agilidad mental.



3.- Mi vieja era muy perspicaz. Me lo demostró porque un día estando sentado en la sala de nuestra casa, al observarme muy pensativo se acercó y me dijo: “Negro te noto preocupado, al parecer algo te ha pasado, y tú no estás llamado a turbarte por nada en la vida”.



4.- Al escuchar a mamá, me llamó la atención que me dijera que no estoy llamado a preocuparme por nada en la vida, por lo que le pregunté, por qué me decía eso. De inmediato me respondió con algo que consideré una leyenda suya.



5.- La explicación que mamá me dio fue que cuando estaba embarazada de mí, al tercer mes de gestación procedió a inyectarse varias vacunas para que su criatura, que luego sería yo, fuera inmune a todas las cosas malas que podrían afectarla desde el nacimiento hasta su muerte.



6.- Luego de oír con mucha atención el relato de mamá, la cuestioné en el sentido de contra cuáles enfermedades actuaban esas vacunas que se había aplicado durante el tiempo que permanecí en su vientre.



7.- Mi vieja no perdió el más mínimo tiempo para contestarme; lo hizo diciéndome que las vacunas que se inyectó servirían en el futuro para librarme de todo, incluyendo los malos espíritus, y principalmente de las maldiciones que pudieran lanzarme mis adversarios mientras viviera.



II.- Mamá me preparó para resistirlo todo

8.- La leyenda de mi madre, de que estoy vacunado contra todo, incluyendo insultos, anatemas, injurias, envidia, difamación, descalificaciones, acúmulos y bellaquerías, es una realidad en mí, no por efecto de las vacunas, sino porque su preocupación me creó la convicción y disposición de soportar al maldiciente, malcriado y malvado descalificador profesional.



9.- Estoy formado para hacerle caso omiso a la condenación; soportar a los que sueltan sapos y culebras por sus bocas, a quienes me maldicen con barbaridades y a aquellos que me odian porque son escorias sociales, basura, y de mí dicen pestes. Me mantengo en paz espiritual, exento de las porquerías que anidan en su mente los mediocres de esta sociedad.



10.- Al ser inexpugnable a la intención del asqueroso y perverso blasfemo, me muevo tranquilo a sabiendas de que despotricar contra mí no es más que el maldiciente perder su tiempo, arar en el mar, ladrarle a la luna, comportarse como un mal encaminado, desnortado, en sí, un despistado.



11.- La confianza y el amor que le guardo a mi madre, fortalece mi estado mental para vivir con la creencia de que en verdad estoy liberado de que sobre mí caiga algún perjuicio, agravio, injuria, ultraje o cualquier acción que se ponga en movimiento para lastimarme, mortificarme, sacarme de casilla, dañarme personal y moralmente.



12.- La alegría que me impregnó mi madre, para que por nada me amargue la vida y nunca la tristeza se apodere de mí; la congoja, la agonía ni el desaliento me rocen; vivo gozoso, no prisionero de pesares, y la consternación sólo la tomo en cuenta cuando alguien resulta afectado.



13.- Soy un hombre libre entero, nacido y formado para no guardar rencores; presto para dispensar y no condenar; excusar, no inculpar; comprender y no vengar. No conozco los resentimientos que sólo guían al ser humano a estigmatizar, satanizar, señalar con el dedo para deshonrar a quien ha llevado una vida digna.



14.- Hacer mía la leyenda de mamá me ha servido para no estar atado ni limitado por nada. Cuantas cuestiones expongo por medio de mis escritos es porque considero que al hacerlo contribuyo en algo a llevar a la opinión pública mi criterio sobre lo planteado, aunque puedo estar o no equivocado.