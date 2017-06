Abogado califica como “abusivo” pedido de 18 meses de prisión contra Radhamés Segura

El abogado del exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, calificó este martes como abusivo que el Ministerio Público haya pedido 18 meses de prisión preventiva en contra de su defendido.

Ángel Delgado Malagón consideró que en este caso no existe peligro de fuga, debido a que como según dijo, Segura fue cooperador con el Ministerio Público y compareció a las invitaciones que se les hizo de manera voluntaria.

“Entiendo que esa medida contraviene de una manera el estatuto de libertad que le corresponde todos los ciudadanos dominicanos”, expresó el abogado.

En ese sentido, entiende además que la acusación presentada este martes por el Ministerio Público en contra de su defendido es “completamente infundada”.

Delgado Malagón manifestó que el organismo se refiere a una serie de situaciones que fueron contratadas por Segura como representante del Consejo de Administración de la CDEEE, y no a modo personal.

Sobre los 11 millones de pesos que Segura supuestamente le transfirió al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, dijo que se trató de una decisión que fue tomada por ducho Consejo.

“Mi barra no entiende por qué se pretende razón se pretende imputar directamente al ingeniero Radhamés Segura a una decisión que no tomó a título individual, no es el caso de un ministro que actúa por su propia iniciativa”, expresó.

Reiteró que su defendido actuó como mandatario de un Consejo de Administración que delegaba en él las decisiones que se adoptaban de manera colegiada.