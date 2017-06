Ariana Grande honra a víctimas en Manchester

Ariana Grande regresó el domingo a Manchester para ofrecer un concierto estelar en el que participaron Justin Bieber, Katy Perry y Liam Gallagher con el fin de honrar a las víctimas del atentado que dejó 22 muertos en la presentación de ella en la ciudad hace dos semanas. Grande se mostró emocionada y con los ojos llorosos durante todo el concierto One Love Manchester, que según la Cruz Roja británica recaudó más de 10 millones de libras (13 millones de dólares) para el We Love Manchester Emergency Fund (Fondo de Emergencia Amamos a Manchester), creado en favor de los afectados por los ataques en el concierto de Grande el 22 de mayo.



Ella concluyó el evento de más de tres horas con una interpretación de “Over the Rainbow”, y al terminar la canción lloró en el escenario mientras la audiencia la vitoreaba.



“Manchester, te amo con todo mi corazón”, afirmó Grande antes de esa melodía, y justo después de haber cantado “One Last Time” con Miley Cyrus, Pharrell y otros participantes del espectáculo de pie detrás de ella en señal de solidaridad.



Gallagher, que solía ser miembro de la banda Oasis, se granjeó sonoros vítores de la audiencia al presentarse en su ciudad natal. Cantó y ofreció palabras de aliento a la multitud, que sostenía letreros con mensajes inspiradores.



Uno de los momentos más emotivos del concierto fue cuando el coro de la secundaria Parrs Wood interpretó “My Everything”, de Grande, con la cantante. La artista de 23 años tomó de la mano al corista líder, ambos con los ojos llorosos, mientras el resto de los integrantes del coro los acompañaban.



Perry también impuso su sello con su actuación: cantó una versión reducida de su éxito “Part of You”. Con el respaldo de dos cantantes y un guitarrista, interpretó el tema vestida toda de blanco mientras cantaba: “Arrójame tus palos y piedras, tus bombas y tus golpes, pero no romperás mi alma”.



“Los aliento a que elijan el amor incluso cuando es difícil. No dejen que nadie les quite eso”, afirmó Perry.



Bieber compartió palabras similares en el escenario, e incluso estuvo cerca de llorar cuando hablaba de Dios y de quienes perdieron la vida en el concierto de Grande.



“(Dios) los ama y está aquí por ustedes. Quiero aprovechar este momento para honrar a las personas que se perdieron, que se las llevaron”, afirmó. “A las familias, las amamos tanto... Todo el mundo diga: ‘les rendimos homenaje y las amamos’”.



Coldplay también fue uno de los favoritos de la multitud, con melodías como “Viva la Vida” y “Fix You”.



Grande participó en todo el espectáculo y cantó sus éxitos desde “Side to Side” a “Break Free”. Incluso colaboró con otros artistas en el escenario: entonó el verso de Fergie en el éxito de los Black Eyed Peas “Where Is the Love” junto con el grupo; hizo un dueto con Cyrus y cantó la melodía con la que debutó, “The Way”, junto al rapero Mac Miller.



Cyrus dijo que estaba “sumamente honrada de estar en este evento increíble” e interpretó “Happy” junto a Pharrell, quien además cantó “Get Lucky”.



“No siento ni huelo ni escucho ni veo ningún temor en este edificio. Todo lo que sentimos aquí esta noche es amor, resistencia, positividad”, dijo Williams.



El grupo Take That, que es de Manchester, siguió después con una canción llena de energía que impulsó a la multitud a bailar.



“Nuestros pensamientos están con todos aquellos que han sido afectados por esto”, dijo el cantante Gary Barlow. “Queremos que todos se mantengan fuertes”.



Robbie Williams también estuvo en el escenario, y modificó algunas de sus letras de la melodía “Strong” para honrar a las víctimas.



“Manchester nosotros somos fuertes (...) aún seguimos cantando nuestra canción”, entonó ante una audiencia de 50.000 personas.



El concierto de Manchester se llevó a cabo un día después de que hombres armados atacaron el corazón de Londres y mataron a siete personas. Las autoridades han dicho que esa agresión comenzó cuando una camioneta atropelló a peatones, y luego tres hombres con cuchillos atacaron a personas en bares y restaurantes en un mercado cercano. El concierto One Love Manchester se difundió en todo el mundo. Otros participantes fueron Little Mix, Niall Horan, Imogen Heap y Victoria Monet.