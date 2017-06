Erinjey debuta con el disco “Sencillo y Clásico”

Con un disco de siete temas, el exponente urbano Rafael Burgos, conocido como Erinjey, va en busca del éxito en la industria musical nacional. “Creo que mi reto más grande es buscar algo diferente, algo que a la gente le llame la atención, porque hay demasiadas cosas en la calle y en las emisoras que si te das cuenta se ven muy iguales, todo suena semejante. Creo que tener la creatividad de innovar es mi desafío”, dijo a elCaribe el cantante de 19 años.



Erinjey consideró que la industria artística es “un poco dura”, por lo que hay que trabajar. Garantizó que su propuesta es “algo diferente dentro de lo urbano”, “versátil” y con muchas fusiones. En su primer disco, “Sencillo y Clásico: The Album”, incluye R & B, trap y reggaetón, disponible en las plataformas digitales.



El exponente, quien además es autor de sus temas y estudia en el Conservatorio Nacional de la Música, promociona su primer sencillo, “Janguear”, con arreglos y producción de iBeat, junto a un material audiovisual dirigido por Jordi Molina y bajo la producción de Isabel Polanco y Marcelle Morel. Erinjey entiende que el género urbano goza de apoyo y unión, lo que ha permitido que haya crecido en los últimos 10 años.



“Si vemos cómo estaba el género hace 10 años y cómo está ahora, sabremos que eso no se hubiese logrado sin apoyo y sin unión. Cada artista, cada Dj y cada persona involucrada influye y aporta”, agregó.



El exponente inició en la música de manera informal a los 15 años, publicando videos de canciones que componía en YouTube y de freestyle en los que participaba. “Empecé estando en el colegio, ya que desde pequeño me gustó la música, pero no sabía por cuál rama iba a inclinar. Decidí empezar a escribir mis canciones y compartirlas. Recibí apoyo y consejos, invitación a pequeños shows y entonces consideré que ya era momento de formalizar”, dijo en su visita a esta redacción.