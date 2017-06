“Voy a ser un campeón mundial duradero”

Claudio Marrero es el único boxeador (profesional) de República Dominicano ganador de dos coronas mundiales en una noche, pero quiere más gloria... ¡y se propone ver cristalizados, pronto, otros lauros! Sí, el joven púgil quisqueyano, tras su contundente victoria sobre el peruano Carlos Zambrano lograda el pasado mayo en Las Vegas, estado de Nevada (Estados Unidos), se ha trazado nuevas metas.



Pero el objetivo inmediato es poner en defensa su cinturón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ese cetro estaba en poder de Zambrano quien fue fulminado, al minuto y treinta segundos del primer round, por un anestesiante recto de izquierda del gladiador criollo. Marrero, de guardia zurda, despachó a Zambrano quien no había probado el amargo sabor de la derrota en 26 subidas al cuadrilátero, pero al peruano le llegó ese mal momento cuando el neto pegador dominicano, con un relampagueante golpe (en recto), lo depositó en la lona para la fatídica cuenta definitiva de los diez segundos.



Con su triunfo también se adjudicó el cetro de la misma división con el respaldo de la Organización Internacional de Boxeo (OIB), un organismo con sede en Nueva York.



En una entrevista (exclusiva para el diario elCaribe), Marrero aseguró que el haber conquistado el cinturón mundial de las 126 libras para él “no fue sorpresa”. “No, no, de ninguna manera. Esa victoria no fue sorpresa. Sabía que yo iba a ser campeón mundial pluma. Sólo estaba esperando la oportunidad y cuando la tuve, dije “bueno, aquí voy”.



Marrero, quien mejoró su expediente profesional en 22-1, proclamó que se siente orgulloso de que sea el primer peleador dominicano en ganar dos fajas mundiales (en una misma noche).



Es decir, además de ser titular pluma de la AMB, también tiene el aval de la OIB... “y creo que eso es muy importante para la historia del boxeo de nuestro país”. Resaltó, asimismo, el hecho de que su victoria, para la conquista de dos coronas mundiales avaladas por dos organismos del boxeo internacional, haya sido ante un campeón invicto como lo era Zambrano quien ahora presenta registro de 26-1.



¿Qué viene en lo inmediato?



¿Qué viene en lo inmediato para Marrero, flamante campeón del mundo del peso pluma? se le preguntó al púgil dominicano que en la actualidad -reveló- está pesando 142 libras. Respecto a esas 142 libras, Marrero aclaró que “sí, es lo que estoy pesando ahora, pero es que estoy en descanso, pero cuando vuelva al gimnasio me iré poniendo en forma”.



Aunque no entró en detalles sobre su próxima pelea, en defensa del campeonato pluma de la AMB, dijo que “quizás en septiembre vuelva al ensogado”. Cree que a mediados de ese mes podría realizar la primera defensa del cetro pluma. “Pero hasta ahora no tenemos nada oficial, aunque eso viene, eso viene”.



Sin embargo, Marrero está consciente que septiembre podría ser un mes “complicado” para pactar un combate en defensa del título pluma amebeísta.



Explicó que precisamente en septiembre (el 16) habrá una pelea “muy importante” la cual será protagonizada por el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin, de Kazajistán y en la que estará en disputa la corona del peso mediano (160 libras).



Campeones dominicanos efímeros



Marrero reconoció, al ser preguntado por este reportero, que República Dominicana (por negativa tradición), ha tenido campeones mundiales efímeros.



“Eso es cierto, pero en mi caso eso no será así… voy a ser un campeón mundial duradero. Lo voy a demostrar. Expuso que espera defender el cinturón pluma por lo menos cuatro veces y de esa manera por lo menos emular a su paisano Leonardo -Leo-Cruz quien ha sido el monarca criollo que más veces ha defendido una faja del mundo.



Leo Cruz, quien se coronó campeón supergallo de la AMB el 12 de junio de 1982, al derrotar en 15 asaltos al argentino Sergio Víctor Palma, hizo cuatro defensas del cetro.

Pero lo perdió, en la cuarta defensa, el 22 de febrero de 1984 en Milán, Italia, ante el italiano Loris Stecca.