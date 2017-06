Miss Beauty Teenager RD busca su próxima reina

Dominican Beauty Academy (DBA) hizo un llamado este martes a casting para elegir la nueva Miss Beauty Teeneager RD, en la quinta versión del certamen juvenil.

Una nota de prensa dice que DBA, liderada por Karumi Suazo, busca chicas que se destaquen por su carisma, talento, liderazgo, belleza, sensibilidad social y capacidad de hablar en público.

"Las participantes deben tener entre 15 y 19 años de edad, ser estudiante, dominicana y residir en el país", aduce.

Agrega que la organización no tiene requisitos de estatura, medidas ni de peso y que para ostentar la corona las jóvenes no pueden estar casadas, ni tener hijos. "También es importante no tener contrato vigente ni pertenecer a ninguna otra organización", dice.

"La ganadora del Miss Beauty Teeneager RD 2016, Jearmanda Ramos, además de ganar llamativos premios materiales y representar al país en el Teen Universe 2017 celebrado recientemente en Nicaragua, ha sido imagen de DBA por todo un año, desfiló por prestigiosas pasarelas a nivel internacional y ha sido parte de importantes campañas publicitarias en el país", expresa la nota.

Interesadas

Las jóvenes interesadas en participar en el casting deben dirigirse a las instalaciones de Dominican Beauty Academy el próximo domingo 11 de junio a partir de las 2:00 de la tarde. Más información al tel. 809-544-2042, o visita las redes sociales del certamen @missbeautyteenagerrd en instagram.