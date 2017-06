Cuando el procurador general de la República preparaba la instrumentación del(os) expediente(s) sobre el sonado Caso Odebrecht, había grupos que ejercían una presión extraordinaria para que el jefe del Ministerio Público apurara su trabajo y se conocieran los nombres de los supuestos sobornados por la firma brasileña. Ahora que Jean Alain Rodríguez instrumentó acusaciones contra conocidas figuras públicas y políticos, alegadamente beneficiarios de los sobornos de Odebrecht, mucha gente de esos mismos grupos de presión no le sacan el guante al procurador bajo el argumento de que “ese expediente ha sido mal instrumentado” y se repite que “eso se trabajó muy rápido”. ¿En qué quedamos? Se quería una acción rápida del procurador y ahora se alega que hizo el trabajo con mucha premura. Palos si boga … palos si no boga…



Lobbismo



Ahora que está de moda el término lobbismo, tras conocerse del “trabajito” en ese orden que realizaba Ángel Rondón para la firma brasileña Odebrecht y los pingües beneficios que recibió por ello, ya muchos quieren dedicarse al oficio y tratan de potenciar sus habilidades para el cabildeo y la obtención, por vía de ello, de resultados. Es tanto así, que –según me cuentan- no faltan los que están organizando cursos y/o talleres para “formar lobistas”, y la demanda es tal que hay requisitos y la tarifa no es módica. ¡¿Qué cosa? ¿Eeeh..?!



Wessin Chávez



Mi amigo Elías Wessin Chávez está dando un uso permanente a las redes sociales, ya para informar de las actividades de su Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) como para difundir opiniones y artículos de interés. Todo esto, además de que sus mensajes acusan una renovada y fresca imagen personal y partidaria, dando cuenta –de paso- de que el PQDC no está dormido. Tan solo en los últimos días reportó actividades en Los Alcarrizos, Santo Domingo Este y San Antonio de Guerra, entre otros puntos. ¡Ojo..!