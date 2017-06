PRM acusa a Danilo Medina de manipular caso Odebrecht

06/06/2017 12:00 AM - Genrris Agramonte

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) declaró que el apresamiento de su presidente Andrés Bautista y otros de sus dirigentes, es un abuso de poder del presidente Danilo Medina para destruir a esa organización y a toda la oposición política. En un documento público leído por el exdiputado Hugo Tolentino Dipp, el PRM expresó que la primera evidencia de su denuncia, es que a pesar de que en el expediente acusatorio se afirma que para la aprobación del proyecto de Punta Catalina se transfirió un total de 50.84 millones de dólares, sin embargo entre los sometidos a la Justicia no se incluye a ningún funcionario o legislador vinculado a dicho proyecto.



Indicó que la segunda evidencia es que en la página 18 del expediente acusatorio, se indica que “los desembolsos realizados a las empresas del imputado Ángel Rondón estaban incluidos en pagos por sobornos a los funcionarios públicos que actuaron en favor de la compañía Odebrecht, sin embargo, sostuvo que dichas transferencias se realizaron desde el 22 de agosto del 2007 al 13 de enero del 2015, por la suma de 83 millones 231 mil 985 dólares, por lo que a su entender, los funcionarios del gobierno del periodo 2000 al 2004 no pudieron ser sobornados con pagos hechos del 2007 en adelante.



De acuerdo al PRM, la tercera evidencia es que a pesar de los miles de millones de dólares involucrados en contratos alegadamente sobrevaluados, aprobados y defendidos por el presidente Danilo Medina, este no ha sido llamado ni siquiera a un interrogatorio formal por la justicia.



El partido de oposición anunció que promoverá la profundización de reformas institucionales que liberen los mecanismos de fiscalización y control del Estado, incluyendo a la propia Justicia, por su desnaturalización y manejo doloso por parte de los miembros del Comité Político del PLD.