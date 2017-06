Valentín pide retiro de inmunidad; niega aumento patrimonio

El senador Julio César Valentín solicitó al Senado el retiro de su inmunidad para responder a las acusaciones de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, al tiempo que negó que su patrimonio ascienda a RD$49.9 millones como afirmó la Procuraduría General de la República en la solicitud de medida de coerción. El legislador envió una carta al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, con la petición y afirmó que iría ante el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, a responder las imputaciones que se le hace, tan pronto sea convocado.



“Con relación a mi inmunidad parlamentaria hemos remitido una comunicación al presidente del Senado solicitándole que disponga de ella”, dijo Valentín en rueda de prensa junto a su abogado Jorge Luis Polanco y su esposa Rosira Pichardo.



El abogado del senador, Jorge Luis Polanco, aseguró que los activos totales del legislador por Santiago llegan a RD$24,665,458.18 y que el Ministerio Público le sumó RD$29.7 millones que corresponden a su esposa Rosira Pichardo Raful, por propiedades provenientes de un proceso de partición del divorcio de ésta con su anterior esposo.



Polanco explicó que al monto de RD$24,665,458.18, que tiene el legislador, se le debe restar RD$4,392,816.80 de una hipoteca. “Por lo que, realmente, queda en RD$20,272,641.36 y es proporcional con los salarios percibidos por sus funciones legislativas y no tienen conexión alguna con Odebrecht”, aseveró Polanco. Expuso que la sumatoria de ambos patrimonios es lo que permite al Ministerio Público llegar a la conclusión de un crecimiento del patrimonio de Valentín en un 224%.



Dice que los vehículos no son de su propiedad



El senador informó que solicitó certificaciones a la Superintendencia de Seguros para demostrar que seis de los siete vehículos cuya propiedad le atribuye el Ministerio Público, indicando que no están declarados, no son suyos.



Valentín explicó que si aparecen a su nombre se debe a que fue el propietario de las exoneraciones y que sus propietarios reales aún no los han transferido. Dijo que estos están a disposición de las autoridades para reconocer los derechos de propiedad sobre los vehículos.



“Estas certificaciones indicarán quiénes son las personas que poseen los seguros de esos vehículos”, dijo el legislador y aclaró que el séptimo vehículo que según el Ministerio Público no incluyó en la declaración jurada de 2016 es un Toyota que adquirió en 2017.

Comisión de Justicia conocerá pedido

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Aristídes Victoria Yeb, informó que este miércoles iniciará el estudio de la solicitud del retiro de la inmunidad parlamentaria a los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán. La comisión tienen un plazo de hasta dos meses para entregar el informe al pleno, según su reglamento interno. Victoria Yeb dijo que aunque Valentín haya pedido se le retire, le corresponde al pleno tomar la decisión.