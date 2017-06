Adars aboga por aumento de cápita del PDSS

07/06/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars) insistió ayer en la necesidad de que haya un reajuste por inflación de la per cápita del Plan de Servicios de Salud (PDSS), pues no hacerlo implica poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. Al presentar los resultados financieros de los servicios de salud de la Seguridad Social durante el 2016, José Manuel Vargas reveló que el año pasado las ARS pagaron RD$24,010 millones por los servicios ofrecidos a sus afiliados del Régimen Contributivo, que junto a los gastos generales y administrativos y la comisión entregada a los promotores, elevaron el monto a RD$27,069 millones, dejando un déficit de RD$434 millones, que representa una pérdida operativa de 1.63% de los ingresos.



Explicó que afortunadamente esta pérdida se ha visto compensada con los ingresos financieros que generan los RD$4,308 millones que suma el patrimonio colectivo de las siete ARS asociadas, las reservas técnicas y los beneficios que producen los planes de salud complementarios, voluntarios y de medicina prepagada.



En ese sentido, reveló que estas últimas operaciones representaron un beneficio neto el año pasado de RD$793.68 millones, equivalentes al 2.09% del total de ingresos.



Vargas aprovechó el escenario para criticar una disposición de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) que incrementó las atenciones de salud por accidentes de tránsito en RD$52 mil, sin hacer los cálculos actuariales lo que les ha creado un déficit de RD$53.9 millones solamente el año pasado.



José Manuel Vargas insistió en la necesidad de que se eleve el per cápita del Plan de Servicios de Salud que actualmente está en RD$914.17 para evitar lo que sucedió con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), “que daba mucho” y terminó quebrado y sus afiliados pagando una cuota sin recibir un servicio eficiente.