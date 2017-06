J Balvin: “No pueden poner en nosotros la responsabilidad de educar la juventud”

El cantante urbano J Balvin respondió a quienes dicen que los artistas llevan un mensaje negativo a la juventud con el contenido de sus canciones, especialmente los intérpretes de trap y otros ritmos urbanos.

"Hay buen y mal trago. A mí me encanta el trap porque tengo la edad suficiente para saber escuchar y elegir el mensaje que quiero recibir (...) tanto el reggaetón como el trap vienen de la calle, de una subcultura que va creciendo y para eso hay varias bases de educación. Me gusta lo que pasa pero es que no tenemos el control, o los padres, sobre que música escuchan sus hijos y creo que el control está en ellos, los padres de familia, los que deben vigilar lo que sus hijos van a escucha porque nosotros somos artistas que entretienen a la gente, no los padres de tus hijos; no pueden poner en nosotros la responsabilidad de educar la juventud", dijo el cantante.

El colombiano intérprete de "Sigo extrañándote" y "Ay vamos", entre otras" dijo que si es porque hay canciones que "dicen groserías", él dice muchas cuando está con sus amigos, en referencia a que no es algo del otro mundo, pero que de todos modos está dispuesto a darle a los jóvenes el mejor ejemplo.

J Balvin manifestó además su deseo de sentirse más estable en la música para poder decidir qué cosas hacer y cuales dejar para conocer entonces que tiempo tiene para una familia donde le ha conseguido lograr estabilidad.

El cantante se negó a ofrecer una opinión sobre las declaraciones de Residente, del grupo Calle 13, sobre la música actual, quien dijo que lo que se está haciendo actualmente "es basura". "Siguiente", respondió dejando la pregunta sin respuesta.

El artista ofreció estas y otras declaraciones durante un encuentro con la prensa en el marco de la celebración de la tercera edición de los Premios Heat, en Cap Cana. Balvin es elcantante mas nominado y el que más estatuillas ha recibido en la historia del premio.