Exdirector EGEHID dice proceso con Odebrecht ha destruido todo su patrimonio

El exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Máximo De Oleo Ramírez, manifestó la noche del martes que el proceso judicial que se le sigue por el caso de la empresa brasileña Odebrecht ha destruido todos sus patrimonios.

Por lo que dijo esperar que ese proceso no le destruya “lo único que le queda”, aunque ya ha comenzado porque le han bloqueado todas las cuentas de los proyectos y empresas que formó en el año 1994.

“Ese patrimonio familiar, que si no puedo mover un centavo de lo que yo me he ganado con el sudor de mi frente durante 38 año, ese patrimonio familiar me van a destruir porque se van a morir de hambre porque yo no voy a poder trabajar para sostener y darle educación a mis hijos que aún están estudiando”, expresó D’ Oleo ante el magistrado Francisco Ortega Polanco durante el conocimiento de la medida de coerción.

Manifestó que con esas palabras espera que el tribunal entienda que él es un hombre de trabajo y necesita continuar trabajando.