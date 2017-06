Fernandito se haría prueba de paternidad

El merenguero Fernando Villalona rompió el silencio con relación a la aparición de la joven de 28 años, Carolina Baldera, quien a finales de abril declaró que el artista es su padre. “No he tenido la oportunidad de verla ni hablarle. Los mensajes que ha escrito han sido amenazadores; y yo, cuando vea que ella se calme, aunque ya creo que está calmada, la pienso buscar para conocerla. Y si es mi hija perfecto, y si no también”, dijo en respuesta a la pregunta que elCaribe le hiciera.



El intérprete de “Dominicano soy” agregó que sí está dispuesto a realizarse una prueba de paternidad para confirmar si es o no el padre de Baldera, recordando que todos sus hijos nacieron de madres diferentes, aunque considera que la misma fue “mal asesorada” en el sentido de cómo acercarse a él.



“Me retó… yo pienso que no es la mejor manera”, apuntó Fernandito luego de asegurar que le hubiese gustado que “estuviese segura y poseyera pruebas que avalen que es mi hija”, y así evitar ese proceso que catalogó como “una falta de respeto a los hijos”.



El merenguero aprovechó para referirse a la película que se anunció sobre su vida y que está detenida. Desmintió que la razón sea porque el guionista y productor Roberto Ángel Salcedo le hiciera una oferta que reducía el presupuesto de producción del filme y le aumentara el pago a él.



Según dijo, los motivos recaen sobre él mismo ya que no se reunió con la guionista de la cinta y cuando leyó el libreto, muchas cosas no coincidían con sus vivencias reales y se pasó el tiempo estipulado para la entrega de las informaciones correspondientes a DGCine.



“Espero que salga el año que viene. Con Dios delante la hará René (Brea)… el que ha querido hacer mi película he sido yo, pero no la puedo hacer con cosas que yo no esté de acuerdo (…) la culpa fue mía pero no que yo no quisiera, ya pedí mis excusas”, manifestó.



El hijo de Loma de Cabrera, adelantó que el joven Eudy Cruz Ruiz, con el que compartió un video en sus redes en días pasados interpretando “Payaso”, formará parte de la película, así como una joven sobre la que no quiso ofrecer más información.



Sobre el joven de 16 años, Villalona destacó que es oriundo de Sabaneta, Santigo Rodríguez. “Él se me acercó y me dijo que quería cantar conmigo, y cuando yo escuché a ese muchacho cantar, lo que yo oí fue la voz mía cuando yo empezaba a perder la voz de niño. Me dio una nostalgia tan grande que nunca se me olvidó”, recordó.



Tanto él como Sergio Vargas manifestaron que tienen un compromiso con Cruz Ruiz y que no lo van a desamparar.

Tres románticos con miras a un disco

Fernando Villalona, Eddy Herrera y Sergio Vargas se presentarán el próximo 14 de junio en Hard Rock Live con el show “Tres románticos”, bajo la producción de Ramsés Peralta. Cada merenguero cantará durante una hora con su propia orquesta. Durante el encuentro con la prensa, realizado en el mismo escenario, Villalona y Herrera coincidieron en que no le es indiferente grabar un tema o, incluso, un disco a tres voces. “Lo vamos a hacer. Ese álbum vamos a grabarlo en mi casa a guitarra”, aseguró Villalona; “Yo pienso que puede salir un buen disco, que sería una excelente propuesta, hacer algo bien grabado y arreglado”, agregó Herrera. Es la primera vez que los tres cantantes se presentan juntos.