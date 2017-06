“Wonder Woman” es un éxito que Hollywood no puede ignorar

NUEVA YORK (AP) — Batman es el superhéroe con la señal de luz, pero la Mujer Maravilla envió una señal tan grande el pasado fin de semana que Hollywood no la puede ignorar.

"Wonder Woman" (“Mujer Maravilla”), dirigida por Patty Jenkins, recaudó 103,3 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana, superando por mucho las estimaciones de la industria y marcando un nuevo récord para una película dirigida por una mujer. También superó a todas las cintas protagonizadas por superheroínas juntas, aunque no son muchas y no ha habido ninguna otra en 12 años.

Las reseñas positivas (93% en Rotten Tomatoes) y el boca a boca (una calificación de A en CinemaScore) han hecho que la película sea obligatoria. La Mujer Maravilla, esa princesa guerrera amazona que estuvo por última vez en la cumbre en la década de los 70, dominó el momento con su lazo de la verdad. El lunes Warner Bros. tuvo que aumentar su estimado de ingresos del fin de semana en casi 3 millones de dólares porque el público continuó yendo a verla el domingo.

"Wonder Woman" es un éxito en una industria cinematográfica que pocas veces pone a cineastas mujeres detrás de las cámaras para sus grandes producciones, y no solo es un éxito sino que podría ser uno importante.

Definitivamente dio esa sensación en su primer fin de semana, cuando multitudes de personas acudieron al cine con camisetas que decían “Todos somos Diana” y miles de niñas se disfrazaron de la Mujer Maravilla mientras múltiples estrellas de cine elogiaron el filme como “un agente de cambio”.

"Soy una cineasta que quiere hacer películas exitosas, claro. Quiero que mi película sea celebrada”, dijo Jenkins previo al estreno. “Pero tengo a otra persona dentro de mí que está sentada viendo lo que está pasando y que también espera, no por mí, que esta película supere las expectativas, porque quiero ver la señal que eso le enviará al mundo”.

El objetivo de Jenkins pareció cumplirse para el primer fin de semana de "Wonder Woman", una película de 150 millones de dólares con toda una campaña publicitara detrás que pasó una década en desarrollo antes de llegar, finalmente y decenas de superhéroes después, a la gran pantalla.

"Wonder Woman" no superó los estrenos de otras adaptaciones de DC Comics: las muy criticadas "Batman v. Superman" y "Suicide Squad". Pero a diferencia de esas películas, es tan buena que podría seguir teniendo resultados positivos en las próximas semanas.

"El impulso está con nosotros en todas las formas posibles”, dijo el jefe de distribución de Warner Bros. Jeff Goldstein.

Ese no era el caso antes del fin de semana. "Wonder Woman" llegó a la pantalla inmediatamente después de cintas decepcionantes de DC Comics y de una taquilla de principios de verano poco lustrosa, excepto por "Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2".

Pero lo más importante, Jenkins y "Wonder Woman" rompieron una barrera hasta ahora insuperable en Hollywood como una rareza: un éxito de taquilla veraniego dirigido por una mujer. "Quizás esto despierte conciencia de que las directoras son una fuerza con la que lidiar", dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior para comScore.

Eso ha sido especialmente difícil de obviar este verano. Sofia Coppola, cuya cinta de próximo estreno "The Beguiled" presenta la misma historia de 1971 de Don Siegel y Clint Eastwood pero desde una perspectiva femenina, se convirtió la semana pasada en apenas la segunda mujer que se alza con el premio a la mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes.

"Trato de seguir trabajando y tengo un punto de vista femenino que aprovecho", dijo Coppola recientemente. "No quiero hablar tanto de política. Siento que ese no es mi papel. Pero estoy feliz de presentar mi trabajo".

Jessica Chastain, quien fue miembro del jurado en Cannes, también recibió un efusivo aplauso por cuestionar la calidad de los personajes femeninos vistos en el festival. Su compañera del jurado Maren Ade, la directora alemana de "Toni Erdmann", se refirió a la escasez de mujeres cineastas.

"Después pasar un tiempo siempre rodeada de hombres haciendo este trabajo, a una le da la impresión de que este quizás no es un buen trabajo para una mujer", dijo Ade. "Creo que eso es completamente errado y pienso que necesitamos que muchas más mujeres hagan cine. Todos queremos que la industria del cine refleje a la sociedad moderna".

Con sus películas de acción y basadas en libros de historietas, el verano ha sido por años la temporada que más atrae al género masculino, donde una versión con mujeres de Ghostbusters es suficiente para desatar una tempestuosa guerra cultural. Pero Jenkins y Coppola tienen compañía este año.

La próxima semana Lucia Aniello, guionista y directora de "Broad City", estrenará su comedia de solteras "Rough Night". Y en agosto Kathryn Bigelow volverá con el thriller "Detroit", sobre los disturbios en esa ciudad. El verano se perfila como uno atípicamente duro para la misoginia en los multicines.

Sin embargo, investigadores que han pasado años graficando la falta de progreso para las directoras en Hollywood no creen que haya grandes cambios.

"Casos de alto perfil, como los de Kathryn Bigelow y Patty Jenkins, pueden sesgar dramáticamente nuestra percepción de cómo les está yendo a las mujeres realmente como directoras", dijo la profesora de la Universidad Estatal de San Diego Martha M. Lauzen, directora ejecutiva del Centro para el Estudio de las Mujeres en la Televisión y el Cine.

"Aunque su éxito es alentador, es importante tomar en cuenta el panorama general y seguir contando el número de mujeres que trabajan en la pantalla y detrás de las cámaras para poder tener una conversación sobre la representación y el empleo de mujeres fundamentada en una realidad verificable".

Según un estudio reciente del centro, las mujeres representaron el 7% de los directores de las 250 películas más lucrativas de 2016 en Estados Unidos. El porcentaje en 1998 fue de 9%.