Los Bravos envían a Bartolo Colón a la lista de los lesionados

ATLANTA. Los Bravos de Atlanta colocaron ayer en la lista de los lesionados por 10 días al veterano lanzador Bartolo Colón, quien sufre un tirón en el costado derecho. La decisión se anunció un día después de que Colón permitió ocho carreras en tres innings y dos tercios, durante el encuentro que Atlanta perdió por 11-4 ante Filadelfia. “Física y mentalmente me siento bien todavía”, aseguró el dominicano inmediatamente después del juego. Pero Brian Snitker, manager de los Bravos, dio información distinta al hablar de la decisión. Afirmó que Colón ha recibido tratamiento “por un tiempo” para corregir la dolencia en el músculo oblicuo. Sin embargo, Snitker negó que el problema sea serio.



“No pienso que se trate de un asunto tan grande, pero en cierto modo sentí que pasaba algo que no le estaba permitiendo ofrecer su mejor desempeño”, comentó Snitker. “Sólo consideramos que era bueno restar presión a esto, en busca de que él mejore. Ojalá que esto suceda y que lleguemos al punto en que él haga lo que es capaz de hacer”.



Snitker destacó que ésta es una de esas situaciones en las que “se debe tomar una decisión para proteger a un jugador de sí mismo”. Explicó que Colón y otros veteranos son “guerreros” que “sufren pequeños problemas y no quieren dejar de jugar”. Colón (2-7) tiene una efectividad de 7.78, la peor de las mayores entre los serpentineros con suficientes innings lanzados para incluirse en esa estadística. No ha podido sacar siquiera el último out de la quinta entrada en ocho aperturas consecutivas, la peor racha de este tipo en su carrera.



El pitcher de Altamira ha permitido cinco carreras o más en seis de sus 12 aperturas. “Durante toda mi carrera, nunca había comenzado así una temporada”, reconoció Colón después del partido del lunes. “Así es el béisbol. Hay que seguir trabajando para salir de esto”. A fin de cubrir la vacante dejada por Colón, Atlanta convocó al derecho Jason Hursh desde la sucursal de la Doble A en Mississippi.