Plantea creación de instituto de medición

El ministro de Economía, Isidoro Santana, manifestó ayer que para alcanzar los objetivos de desarrollo es necesario realizar un análisis estadístico minucioso, más cuando se integran elementos nuevos como la sostenibilidad ambiental. Santana explicó durante la “Primera Conferencia Nacional de Estadística” con el tema Objetivo de Desarrollo Sostenible: Medio Ambiente y Cambio Climático, la cual fue organizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que para ese fin se requiere de la creación de indicadores cuantitativos con metodologías de consenso que puedan ser aceptados universalmente. “Ese es un trabajo en que no solo República Dominicana, sino el mundo entero está involucrado en este momento y digamos que esta conferencia se enmarca dentro del esfuerzo de fortalecer el sistema estadístico necesario para poder impulsar las políticas y evaluar el cumplimiento”, sostuvo.



Necesidad de instituto estadístico



En ese sentido, el funcionario planteó la necesidad de que se cree el Instituto Nacional de Estadísticas con autonomía política y financiera, que no tenga relación con la formulación y aplicación de las políticas públicas, para que cuando esa institución mida los indicadores, nadie pueda alegar que existen intereses particulares y así despierte confianza en la población.



Dijo que para la creación de ese instituto hay un proyecto de ley que está siendo discutido hace varios años en el Congreso Nacional, pero no ha sido aprobado porque su proceso se ha dilatado.



“El fortalecimiento del sistema estadístico nacional será clave para cumplir con la agenda 2030, en parte porque para los países de limitados recursos es imperioso acordar criterios nacionales para la priorización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, afirmó Santana.

Aumenta la generación de energía hidráulica

La directora de la ONE, Alexandra Izquierdo, informó durante su alocución en la actividad, que la generación de energía eléctrica mediante el uso de recursos renovables, especialmente por el agua hidráulica, exhibió un crecimiento de un 60.63%, en comparación con el 2015, cifra a la que le sigue la energía por viento (eólica) con una tasa de crecimiento de 10.16%.