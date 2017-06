Roberto Rodríguez asegura que no tiene nada de qué avergonzarse

El exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez, quien es uno de los 14 imputados en el caso de la empresa Odebrecht, aseguró la noche del martes que no tiene nada de qué avergonzarse porque lo único que ha hecho es tratar de actuar correctamente.

Dijo que durante estuvo al frente del Inapa, en el período del 2000 al 2004, no “le tomó una comisión a nadie” porque eso no va de acuerdo con sus principios.

Recordó que después que dejó el Inapa, en dos ocasiones fue senador y que durante cinco años fue vocero del bloque de Partido Revolucionario Dominicano –PRD- y que en ese tiempo “nadie pudo señalarlo”.

“Después de esos dos períodos, prácticamente yo me alejé de la política por problemas de salud y si tal vez yo estoy vivo hoy es gracias a la colaboración de mi familia, de mi esposa específicamente”, expresó durante su intervención en el conocimiento de la medida de coerción.

Dijo que siempre ha pensado que la ruina moral es 20 veces peor que la económica, “yo nunca había asistido a un lugar como este, pensaba morir sin asistir, yo estaba totalmente distanciado de la política”.

Rodríguez manifestó que a solicitud de unos amigos, en las elecciones del pasado año acudió como candidato a diputado por la provincia El Seibo, que ganó, pero que lo abandonó en diciembre pasado por problemas de salud.

“Estoy consciente que no tengo nada de qué avergonzarme, ahora, usted construir una honra puede costarle toda una vida, ahora, usted destruir una honra se lo hace en cinco minutos”, indicó.

Aseguró que quienes lo conocen y sus amigos, lo consideran como una persona seria, honesta y sensata, “y tengo nueve días que han sido los nueve días más difíciles de mi vida porque a alguien le dio la gana de decir que yo tenía 100 millones de pesos en una cuenta, y que no me diga nadie, absolutamente nadie que eso fue equivocación, eso fue una maldad”.

“Odebrecht nunca en la vida le cogí un centavo, vuelvo y lo digo, porque no me gusta, no estoy de acuerdo con eso. Mi honra me la han destruido, ahora yo me pregunto, ¿quién me la va restituir?”, se cuestionó previo prometer que asistirá a las invitaciones que les hagan las autoridades.