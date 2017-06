Santiago de Chile, una visita al sur del mundo

Santiago es la capital de Chile y está considerada la tercera ciudad de Sudamérica con mejor calidad de vida y la segunda mejor para hacer negocios en Latinoamérica, además de la segunda más segura. Es una ciudad de clase alta, moderna y competitiva, que también cuenta con alrededores naturales ideales para actividades al aire libre y para relajarse. Santiago es sede de los principales edificios administrativos y de gobierno de Chile. Cuenta con 37 comunas, 26 de las cuales se encuentran en la zona metropolitana. En ellas encontramos entretenidos barrios con una dinámica vida nocturna, restaurantes, tiendas de diseño y galerías de arte para conocer.



Al llegar a la terminal del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile se percibe la refrescante brisa veraniega que hace de esta hermosa ciudad el lugar ideal para vacacionar y disfrutar de un gran centro de manifestaciones culturales, entretenimiento, buena comida, bebida y, sobre todo, la calidez y la alegría que caracterizan a sus habitantes.



En las divertidas calles de esta metrópolis encontramos una gran variedad de museos, teatros, salas para aprender a bailar Cueca, un baile típico local, así como monumentos y construcciones de gran importancia.



Uno de los principales atractivos turísticos de este destino es “La Chascona”, una casa declarada monumento nacional en la década de los 90. Ubicada en la comuna Providencia, la cual es una de las tres viviendas del Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda.



Construida por el poeta en 1953, para homenajear a su tercera esposa, Matilde Urrutia, “La Chascona” es un museo que expone las diferentes colecciones de Pablo Neruda, desde libros, hasta las habitaciones con formas de embarcaciones, donde dejó impregnado su amor por el mar, sus diversos premios, su colección de botellas. También se encuentran las fotografías de su funeral en uno de los espacios de este singular centro cultural.



En el corazón de la ciudad se encuentra el Cerro San Cristóbal, un místico lugar ubicado en lo alto de la montaña a 863 metros sobre el nivel del mar, que ofrece la más impresionante vista de todo Santiago. Allí se reúnen cientos de feligreses para celebrar la eucaristía en el Santuario de la Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal, patrimonio cultural y uno de los principales templos de la Iglesia Católica de Chile.



Más por descubrir



La verdad es que la ciudad cuenta con un amplio patrimonio y actualmente alberga 174 sitios patrimoniales, ya sean monumentos arqueológicos, arquitectónicos o históricos, además de barrios y zonas típicas. Los rincones que visitar en Santiago de Chile son muchísimos, la mayoría se encuentran dentro de la comuna de Santiago, considerada el centro histórico de la ciudad.



El cerro El Plomo, es una montaña que hay en Santiago de Chile desde la que se puede contemplar toda la ciudad y fue nombrado por los Incas como “Apu”, es decir guardián del valle. El Palacio de la Moneda, otro de los lugares famosos en Santiago de Chile, es actualmente la sede del presidente de la República y es visitado a diario por miles de turistas. La vista de su fachada es impresionante y sin duda es el foco de todas las miradas.



En el centro de la ciudad encontramos edificaciones construidas durante la dominación española, como la Catedral Metropolitana. Está dedicada a la Asunción de la Santísima Virgen y es el principal templo de la Iglesia Católica en el país. En frente está la Plaza de Armas, otro de los lugares para visitar en Santiago de Chile más emblemáticos. En ella se encuentran varios monumentos, la estatua ecuestre de Pedro de Valdivia y la estatua del Apóstol Santiago. Además de todo lo narrado, hay muchas cosas que ver en Santiago de Chile, y que descubrirás adentrándote en sus calles y conversando con su gente.



Qué Comer, qué tomar



Sin lugar a dudas, el mejor ambiente para comer y beber entre amigos es al cocinar su delicioso “Asado”, acompañado con un Pisco Sour, una bebida chilena de la familia de los brandis que se convierte en coctel al mezclarlo con algún jugo.



Para los meses de verano un delicioso Mote con Huesillo es la bebida ideal para refrescarse, y no posee alcohol. Se compone de una mezcla de jugo acaramelado con mote de trigo y duraznos deshidratados, llamados huesillos. Se sirve en un vaso y se facilita una cuchara para sacar el mote y partir en trozos el huesillo para comerlo.



Una gran cantidad de personas se reúne entre las 5: 00 y 9:00 de la noche para tomar las tradicionales Once o Las Onces, que puede incluir los berlines, calzones rotos, dulces chilenos, galletas, helados, jugo, kuchen, panqueques, picarones, roscas, sopaipillas, tortillas de rescoldo, torta o empanadas. Esta es una comida intermedia, que fácilmente podría sustituir la cena.



Lo que necesitarás



El clima no es demasiado caliente ni demasiado frío, por lo que es importante tener en cuenta la ropa que se debe llevar al viaje. Lo que sí es importante, en cualquier temporada del año, es protegerse de los rayos del sol, con lentes protectores, cremas especiales, ropa con mangas largas y pantalones largos preferiblemente.