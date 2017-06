El ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, exclamó cerca de la medianoche del miércoles que espera que la justicia dominicana lo “limpie del lodazal en que lo ha querido introducir el Ministerio Público”.

Sus palabras fueron pronunciadas durante el conocimiento de la medida de coerción contra él y los otros imputados en el caso Odebrecht, la cual se prolongó por más de 12 horas y concluyó con la disposición de dar la lectura al veredicto a las 4:00 de la tarde de hoy. La audiencia es conocida por el maagistrado Francisco Ortega, juez especial de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia.

Durante su turno en la audiencia, Montás, quien se desempeñó también como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, defendió la "honestidad" con que se ha desempeñado durante sus funciones en la administración pública.

"Yo soy un ciudadano honesto, he vivido de lo que he ganado, si yo me hubiese dedicado al ejercicio de mi profesión, escríbanlo yo fuera hoy millonario, pero decidí dedicarme al ejercicio de la política", adujo mientras gesticulaba y llegó un momento en que dio un palmetazo en un escritorio.

Al defender su accionar en la administración del Estado, el funcionario, quien pidió ser suspendido del cargo que desempeña hasta "limpiar su nombre", al igual que del Comité Político del oficialista PLD, dijo que él es una de las personas que ha contribuido grandemente al desarrollo del país.

"Decidí dedicarme al ejercicio de la política porque a través de Juan Bosch entendí que era una vía para servirle a los demás y creo que he contribuido en la medida de lo posible, porque la mayoría de las grandes transformaciones que se han producido en este país a lo largo de los últimos 25 años no se podrán escribir sin mencionar el nombre de Juan Temístocles Montás", subrayó.

Aseguró que es una de las personas más interesadas en que el caso Odebrecht llegue hasta las últimas consecuencias.

"Lo que quiero decir a usted señor magistrado es que si hay uno que está comprometido a que esto llegue hasta las últimas consecuencias soy yo, porque lo que yo espero de todo esto es que al final el pueblo dominicano, los amigos que tengo a nivel internacional, que están todos llamando preocupado por esta situación. La justicia dominicana me limpie del lodazal que me ha querido introducir el Ministerio Público”, planteó.

Montás fue sometido por la Procuraduría General de la República junto a otras 13 personas en el caso Odebrecht, empresa brasileña que afirmó que pagó 92 millones de dólares en el país para obtener la adjudicación de obras de infraestructuras. La acusación incluye lavado de activos, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, violación a la ley de declaración de bienes, entre otros delitos.

Palabras de Montás

