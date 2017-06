Comey dafirma que Trump lo despidió para alterar investigación de Rusia

WASHINGTON (AP) — El exdirector del FBI James Comey afirmó el jueves que el presidente Donald Trump lo despidió para interferir en la investigación del papel de Rusia en las elecciones de 2016 y sus vínculos con la campaña de Trump.

“A mi juicio, fui despedido a causa de la investigación de Rusia”, dijo Comey en declaraciones explosivas que amenazan socavar la presidencia de Trump.

“Fue despedido de alguna manera para alterar, o tratar de alterar, la forma como se realizaba la investigación de Rusia”, dijo Comey bajo juramento. “Es algo muy grande, y no solo porque me afecta a mí”.

Comey también acusó a Trump de difundir “mentiras lisas y llanas” sobre él y el FBI, después de su despido abrupto.

Al comenzar su muy anticipado primer discurso público sobre su relación con Trump, Comey refutó la justificación ofrecida por el gobierno de Trump acerca de su despido el mes pasado.

Al afirmar que el FBI estuvo mal dirigido por él y que sus agentes le perdieron la confianza, Comey dijo: "el gobierno eligió difamarme y a lo que más importante, el FBI".

Fueron sus primeras declaraciones desde su despido, que se produjo el 9 de mayo cuando Comey encabezaba una investigación sobre la posible confabulación entre el equipo de campaña de Trump y Rusia.

La comparecencia puso de manifiesto una desconfianza profunda entre el presidente y Comey, quien describió sentir una incomodidad intensa en sus conversaciones personales con Trump, al grado de que decidió documentar todo lo discutido mediante registros escritos.

"Me preocupaba honestamente que pudiera mentir acerca de la naturaleza de nuestra reunión, así que pensé que era realmente importante documentarlo", agregó Comey. "Sabía que podría llegar un día en que podría necesitar un registro de lo que pasó, no sólo para defenderme, sino para proteger al FBI".

Comey hizo sus declaraciones durante una audiencia repleta de personas. Washington y partes del país prácticamente suspendieron sus actividades para ver la audiencia por televisión.

El exdirector del FBI dijo que las explicaciones cambiantes que dio el gobierno sobre su destitución lo confundieron y preocuparon. "Él me había dicho reiteradamente que yo estaba haciendo un gran trabajo y que esperaba que me quedara", declaró Comey. "Así que me desconcerté cuando vi en televisión que el presidente dijo que en realidad me despidió por la investigación sobre Rusia".

En la víspera de su comparecencia, Comey publicó una declaración escrita de siete páginas en la que reveló recuerdos tan detallados como vívidos de sus conversaciones a solas con Trump.

Escribió que Trump lo presionó reiteradamente para que le declarara su "lealtad" y le pidió que disipara “la nube” de la investigación que pendía sobre la Casa Blanca, afirmando públicamente que el presidente no era personalmente el blanco de la indagación en los vínculos de su campaña con Rusia.

En su declaración escrita dijo creer que el presidente intentaba crear una "relación clientelar" con él. Se esperaba que describiera en detalle una reunión en la Oficina Oval, sobre la cual dijo que Trump le exhortó que no investigara los contactos del destituido asesor de seguridad nacional Michael Flynn con funcionarios rusos.

Se esperaba que el propio Trump rebata las afirmaciones de Comey de que el presidente le exigió lealtad y que le pidió que abandonara la investigación sobre Flynn, según una persona cercana al equipo legal del presidente que pidió no ser identificada debido a que no estaba autorizado para hablar de las estrategias legales.

El presidente aún no ha negado públicamente los detalles sobre lo dicho por Comey, pero ha tratado de socavar su credibilidad, como cuando el mes pasado dijo que a Comey no le convenía que hubiera "cintas" de sus conversaciones.

"Por Dios, espero que haya cintas", subrayó Comey en cierto momento, indicando que tal evidencia respaldaría su versión sobre cualquier dicho del presidente.

___