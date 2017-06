Debates por letras vulgares en trap y reguetón eclipsan conferencias de los Premios Heat

En las conferencias de la tercera edición de los Premios Heat del canal HTV, cantautores de balada y pop se refirieron al auge de la música con contenidos explícitos que invaden las emisoras y plataformas digitales, en un momento en el que las fusiones de reguaetón-pop y el trap mantienen el control.



El compositor colombiano Andrés Cepeda, en su primera participación en este escenario, dijo ayer que no grabaría con artistas urbanos, tras entender que se desviaría de su manera de hacer música. “No podemos pretender que un género que se ha caracterizado precisamente por eso, nos sorprenda con algo muy suave, romántico y lírico”, manifestó en referencia a la música urbana. “Cada género tiene su lenguaje, por eso a veces las letras explícitas, el machismo, la hiper-sensualidad es natural en este. Yo no haría canciones sexistas, no está en mi estilo. Mi aproximación a la seducción va por otro lado”, agregó el intérprete de “Lo mejor que hay en mi vida”. Asimismo, Cepeda, quien reveló que está trabajando en un nuevo disco y que se presentará en la República Dominicana en febrero próximo, consideró que en la música se pueden encontrar muchas expresiones distintas, las cuales cataloga como “válidas”, pero que al final es el público quien elige lo que prefiere escuchar.



Por otro lado, siguiendo la línea romántica de su padre Ricardo Montaner, el dúo de hermanos Mau y Ricky, ambos cantautores, resaltaron que la audiencia reconoce cuándo un compositor es genuino al escribir y eso permite que las canciones salgan sin fecha de expiración. Consideraron que es normal hablar de sexo y sensualidad en la música. “Se puede hablar sin denigrar el sexo femenino. Creo que no es algo malo, empieza a serlo cuando las escucha y te sientes, de alguna manera, agredida como mujer, porque cruza cierta línea”, sostuvo Ricky.



Uno que dejó claro que respeta, pero no comparte el uso de las “letras agresivas” en la música, fue el colombiano Pipe Peláez, a pesar de que recientemente grabó una colaboración con Maluma, intérprete de “Cuatro Babys”, uno de los temas más polémicos del año, precisamente por su contenido. Explicó que no se puede negar ni ocultar que este tipo de canciones están marcando, vendiendo y siendo tendencia. “Vendrán tiempos peores, dice la Biblia; esto está comenzando”, aseguró. De su lado, el artista nominado a Revelación del Año, Alejo González, se lo atribuyó a que algunos colegas buscan “algo que funcione, el hit que todos queremos”, aunque eso sea con contenido vulgar y explícito.



Por otro lado, el ganador en los Premio Soberano en la categoría “Cantautor del año”, Daniel Santacruz, descartó hacer música con estas características, aunque esté teniendo un éxito importante. “No me siento atraído por un estilo un poquito más gráfico. Respeto a quienes lo hacen, pero definitivamente no favorezco las canciones que denigran a la mujer ni que promuevan la droga y ese tipo de cosas, ya el baile es otro tema, pero cuando se trata de temas fuertes y denigrantes no”, dijo. Santacruz resaltó que ha cambiado mucho la forma de componer, “y los tiempos mismos”, y que ahora “las cosas están un poquito más crudas”. Con más de 500 canciones escritas por él en carpeta, el intérprete de “A tan solo una hora”, Gabriel, consideró que los artistas deben mantenerse firmes a sus tendencias y conceptos a nivel de escritura. No descarta escribir un tema “subido de tono”, según sea el contexto, dijo a elCaribe.



Más jóvenes en la industria



Los dominicanos Covi Quintana, Pamel Mancebo y Marielle Hazlo coincidieron en que el doble sentido en la música “no es malo” siempre y cuando no sea vulgar, ya que los ritmos son contagiosos y despiertan el interés de todo tipo de seguidores. “Esos cantantes limpiarán un poco sus letras, pero siempre habrá música vulgar porque la gente lo pide”, sostuvo Hazlo. “Hoy en día lo que está de moda es lo urbano mezclado con el pop y de ahí es que viene que ahora las letras sean un poquito más agresivas, diría yo, pero se puede ser agresivo y pícaro sin faltar el respeto a nadie”, agregó Covi.



En defensa del género



Farruko había dejado las cartas sobre la mesa en el primer día de las conferencias, al considerar que “no se debe juzgar (el trap), sino darle la oportunidad de que se desarrolle”. “Se trata de saber lo que tú quieres escuchar y controlar lo que consumen tus hijos musicalmente”, sostuvo. “Ahora Shakira, quien tiene una trayectoria impecable, también hace trap y los artistas deben de adaptarse a las diferentes revoluciones de la música y la industria”, dijo el reconocido cantante boricua luego de defender la música de Maluma. Entiende que el mundo de hoy es libre y todos tienen derecho a expresarse a través de la música en la forma que entienda. Mientras que para J Balvin, “tanto reguero como el trap vienen de la calle, de una subcultura que va creciendo y para eso hay varias bases de educación. Me gusta lo que pasa, es que no tenemos el control, o los padres, sobre qué música escuchan sus hijos, pero creo que el control está en ellos. Nosotros somos artistas no los padres de tus hijos, no pueden poner en nosotros la responsabilidad de la juventud”.

Noche de entrega

La tercera edición de Premio Heat se celebra esta noche en Cap Cana. En la ceremonia cantarán J Balvin, Andrés Cepeda, Mau y Ricky, Mozart La Para, Eddy Herrera, Johnny Ventura, Ozuna, Prince Royce, Gabriel, Bad Bonny, Jowell, Víctor Manuelle, Carlos Vives, Juan Magán y Fanny Lu, entre otros. La ceremonia será conducida por Clarissa Molina, y Zeny Leyva en las redes sociales.