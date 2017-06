Durante un encuentro con la prensa en marco de la tercera entrega de los premios Heat de HTV, en Cap-Cana, el bachatero dominicano Prince Royce explicó los motivos de su ausencia en la pasada entrega de los Premios Soberano, luego de que este medio revelara su presentación.

Desobedeciendo a sus manejadores, respondió a la pregunta de los periodistas criollos y desmintió que se negara a participar en la fiesta del arte dominicano y aseguró que siempre estuvo listo.

“Yo estaba confirmado para el vuelo, estaba ready, la presentación, el repertorio, todo estaba preparado y Edilenia desapareció... cancelaron sin explicación, yo estaba listo y dispuesto… me iban a dar un premio y de repente de la noche a la mañana desaparecieron”, explicó el artista.

Aunque hizo especial énfasis en que respeta y admira la premiación dominicana y aseguró que estaría dispuesto a participar en un futuro, aunque tomando sus precauciones, Prince Royce dijo que quedó desconcertado y que se sintió irrespetado por parte de la producción del Soberano.

“Como representante de la bachata me gustaría siempre ir. En esta ocasión, yo estaba listo y dispuesto y había movido muchas cosas para hacerlo posible, me cancelaron, no se las razones y nunca me las dieron, pero creo que le dio muy mal gusto a la gente y a mí también, no fue profesional lo que hicieron conmigo”, agregó el artista.

Prince Royce se presentará esta noche en la tercera entrega de los Premios Heat junto a Farruko con el tema “Ganas locas”.