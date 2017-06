Sandy Gabriel será el anfitrión de Peter Cetera

Un cuarteto de jazz, dirigido por Sandy Gabriel, se encargará del opening en el concierto del cantante estadounidense Peter Cetera, en el anfiteatro de Puerto Plata. El artista norteamericano, quien en febrero actuó en el Festival de Viña del Mar en Chile, viene a Puerto Plata con el tour mundial “Peter Cetera Live”, que lo traerá desde Japón, donde estaba actuando en estos días.



“Millones de discos vendidos, populares canciones que los dominicanos han disfrutado por décadas, un emblemático escenario como es el anfiteatro y una voz que identifica a la balada mundial hacen que el show de Cetera se pronostique como memorable”, aseguraron los organizadores en un comunicado.



Peter Cetera nació en Chicago, y además de cantante es también bajista y en República Dominicana es referencia de varias generaciones como voz de la banda pop rock Chicago, donde logró destacarse como compositor con su primera canción “Where do we go From Here?”, y más hits como “Wishing You Were Here” “Baby, What a Big Surprise” y, sobre todo, por “If You Leave Me Now”.