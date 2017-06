Cuando la fe tiene muchas caras no es simplemente porque hay inmensas diferencias subterráneas, tiene que ver porque el retoño ha nacido de la rama, no de la raíz; muchas versiones siempre traen muchas dudas y a su vez forjan una corriente que arrastra sensibilidades en su seno, es así como se heredan las débiles doctrinas y creencias manoseadas, en vez de fe pura.



En Marcos 11:22, Jesús deliberadamente redirige los corazones al buen camino y les lleva a dejar los tentadores atajos, enfatizó: “Tened fe en Dios”; por tanto, no es necesario ir por las ramas, Dios poda lo débil que parece fuerte y prueba la fe con fuego! Reconozcamos que la verdad no engaña, la fe pura nunca desengaña y la esperanza a nadie daña!