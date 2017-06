Alerta Roja

09/06/2017 12:00 AM - Grecia de León

Cuando entras por primera vez a la casa de alguien, el orden o desorden de la misma te muestra más o menos el reflejo de la personalidad de los miembros que la habitan. El encontrar cosas tiradas, falta de higiene, objetos rotos, te hace sentir que estás en una casa donde las cosas no andan bien.



Salir a nuestras calles y apenas transitar dos o tres cuadras, donde el caos, ruido, bocinas y todo tipo de agresión, al igual que el ejemplo citado, son, más que una señal, la proyección de cómo se encuentran los individuos de dicha sociedad.



Quien por una razón u otra ha tenido la oportunidad de conducir vehículos de motor en otros países podrá ver el descanso emocional que transmite todo lo opuesto a lo que acabamos de señalar, lo que conlleva al conductor a que salir a la calle no sea un motivo de carga para su psiquis, ni que solo el hecho de pensar en transitar por la misma sea una fuente de ansiedad, generadora de estrés para la persona.



A esto sumamos todas las situaciones que dentro del hogar, de forma obligatoria, tenemos que lidiar, como la manutención del mismo, la acomodación de reglas que por lo general van en contra de la corriente, entre otras que son del día a día.



Existe un descuido en cuanto a la higiene necesaria para una adecuada salud mental que de manera silenciosa ha ido afectando a nuestra población, trayendo consigo un elevado índice de trastornos emocionales, los cuales no se están importantizando en la manera que debería hacerse. Hace un tiempo, en un titular de un medio de comunicación se citó que un porcentaje mayor de un 30% de los profesores son puestos en retiro por tener trastornos de esta índole en los últimos años. Nadie ha hecho eco de este dato, pero para mí, más que de impacto, es de gran preocupación la poca importancia que se le ha dado a dicha información.

Hemos repetido reiterativamente que una parte relevante de situaciones que han terminado en grandes catástrofes tienen su origen en alguien con desequilibrio o problema psicológico. La prevención y tratamiento adecuado para los problemas de este tipo es tan importante o más que los que se dan a las enfermedades físicas.