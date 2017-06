Consideran que el PLD no ha perdido su moral

Para Alejandrina Germán, el escándalo de corrupción que involucra a altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no implica que esa organización haya perdido los principios y valores que le dieron origen, y que por el contrario, mantiene en alto su moral. Según la actual ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la mayoría de los hombres y mujeres que conforman el partido morado son autocríticos y comprometidos con los mejores valores para construir un país más justo, humano y solidario.



“Pueden ocurrir hechos aislados que no representan el 0.1% de la población, y que no todo está probado, y de ser cierto, habría que demostrarlo en los tribunales. No podemos bajar la moral”, dijo la también integrante del Comité Político.



Sostuvo que esa organización se encuentra en un momento en el que debe analizar a profundidad los últimos acontecimientos para tener una valoración correcta y consolidarse como fuerza política destacando sus aportes por el avance del país,” independientemente de cualquier obstáculo, cualquier sombra que surja en el camino”, dijo Germán.



En la misma tesitura se expresó su compañera de partido, Ligia Amada Melo, quien resaltó que el PLD seguirá firme y buscará la forma para mantener su unidad como siempre lo ha hecho.



“Uno sufre viendo sus compañeros”



La alta dirigente peledeísta dijo que es una lástima lo que ha pasado y pidió a la población no adelantarse a los acontecimientos hasta esperar lo que arroje el juicio de fondo.



“Yo espero y tengo fe que todo saldrá bien. Por supuesto, todo saldrá bien, dentro del problema, porque uno sufre viendo sus compañeros, es doloroso”.



La exministra de Educación Superior dijo que el mundo atraviesa una etapa de cambios en la que hay que reflexionar mucho, sobre todo ante un hecho que no solamente ocurre en el país, por lo que entiende que los políticos deben tratar de hacerlo mejor.



Ambas dirigentes esperan que el Comité Político se reúna lo más pronto posible para analizar internamente el caso y buscar una solución a los conflictos como ha sido costumbre.



“Yo lo solicité y ya eso debe hacerlo el presidente del partido o el secretario general, ojalá lo hubiese hecho pero no han convocado. No lo sé”, dijo Alejandrina Germán.



El pasado miércoles el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó medida de coerción a tres miembros del Comité Político del partido oficialista por supuestamente haber aceptado sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.