Fiscal pide anular el proceso de Constituyente

09/06/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Caracas. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anular el proceso constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro, al considerar que éste no “cumple con los extremos legales”. “Estoy pidiendo a la Sala Electoral (del TSJ), ahora, que se declare la nulidad de la decisión del Consejo Nacional Electoral a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por considerar que el decreto presidencial no cumple con los extremos legales”, argumentó.



A las afueras del Poder Judicial, Ortega explicó que introdujo el recurso de nulidad porque el órgano electoral “incurrió en violaciones de los principios de los derechos humanos, violaciones del derecho al sufragio y, en especial, violaciones del principio de soberanía constitucional”.



El CNE, que prevé realizar el próximo 30 de julio la elección de los redactores que integrarán la ANC, avanza, hasta el próximo 10 de junio, en el proceso de validación de las candidaturas de los ciudadanos que se registraron en el ámbito territorial.



De la misma forma, la fiscal exigió al máximo tribunal anular las bases comiciales presentadas por Maduro, ya que, aseguró, “son inconstitucionales”.



Ortega afirmó que “una Constituyente a espaldas del pueblo no puede ser Constituyente, tiene que participar el pueblo y el CNE debe velar por la vigencia de la Constitución”.



En ese contexto, llamó a todos los venezolanos a que rechacen el proceso iniciado por Maduro el pasado 1 de mayo, cuya finalidad es redactar una nueva Constitución. El pasado miércoles, el TSJ rechazó una solicitud de la fiscal, quien pidió “aclarar” una sentencia en la cual el Poder Judicial consideró apto al presidente Maduro para convocar a una Constituyente sin la necesidad de una consulta previa. De acuerdo con Ortega, quien ha sido criticada por los dirigentes del oficialismo, el proceso Constituyente sólo “acelerará” la crisis por la cual atraviesa Venezuela.