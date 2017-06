Implicado dice móvil de muerte de la madre de Brayan Paulino fue el robo

Uno de los tres hombres que presuntamente participó en la transacción bancaria ilegal, tras la cual fue ultimada en un presunto intercambio de disparos, la madre Brayan Peter Paulino, manifestó el móvil principal de la persecución de la Policía en contra de la banda fue el robo.

Mediante un video que fue difundido en el programa “Enfoque Matinal”, que se transmite por NCDN, canal, 37, Julio Antonio Sánchez Soto, alias “Valeron”, sindicado por las autoridades como la persona que conducía la yipeta Chevrolet, negra, en que se desplazaban, hizo un llamado a las autoridades judiciales para que investiguen el caso en la que cayó abatida María Reyna Paulino Rivas mejor, alias “Susana”, de 44 años, en un hecho ocurrido el pasado 27 de mayo, en San Francisco de Macorís.

El hombre se declaró inocente de los hechos que se le imputan y dijo que esta situación ha trastornado su vida familiar. Insistió e hizo un llamado a los medios de comunicación para que realicen una profunda investigación del caso.

“Miren si el objetivo era el robo, que cuando nos detienen como quiera se robaron el dinero, y lo que yo tenía encima de valor; mi anillo, mis lentes de yo leer, se robaron todo y se fueron”, dijo.

Sánchez explicó que tras el hecho, al lugar se presentó una patrulla de la uniformada, pero que los agentes que estaban en el lugar no dejaron que se acercara al vehículo donde fue ultimada la dama hasta que ellos terminaron, “y dejaron la muerta dentro de la guagua, lo que ellos querían era el dinero y lo que había ahí de valor”, dijo que luego de irse, llegaron los agentes de la Dirección Adjunta de Investigaciones Criminales (Dicrim) y tomaron el control de la situación.

Entiende que si en realidad, la Policía les estaba dando seguimiento desde Santo Domingo, como ha expresado, no debieron esperar que hicieran la transacción, la cual dijo fue de manera legal porque la cuenta sí pertenecía a la dama ultimada, y apresarlos desde que llegaron al lugar.

“Pero llagamos, a ella la depuran y hace todo su procedimiento en el banco y ella se va; caminamos 25 metros, hacia el vehículo, que si hubiesen querido agarrarnos presos porque entienden que hay algo ilegal, ellos perdieron el tiempo, ellos tuvieron la forma y la manera de hacernos presos, pero a ellos no les interesaba eso, era un atraco, la cuestión era esperar que esa persona saliera con ese dinero y atracarla y matarla como lo hicieron”, argumentó el chofer.

“Señores la única verdad es la que les estoy diciendo yo y la que sabe el Dicrim que actuó en ese momento donde un coronel del Banco de Reservas fue el causante de darle la muerte a esa infeliz, la asesinó vilmente y me trataron de asesinar a mí, pero no pudieron, no les dio tiempo, por eso lo hicieron de una manera pendeja ponernos dos armas de fuego, dos pistolas para ellos poder probar un intercambio de disparos, nos hicieron la parafina, pero el Ministerio Público no la presentó”, aseguró.

El informe preliminar del caso indica que la madre del Brayan Paulino viajaba en la yipeta Chevrolet, negra, conducida por Sánchez Soto y Welington Martinez Ozuna y Francisco Javier Vargas (José) todos residentes en Santo Domingo.

Durante la supuesta transacción ilegal el grupo puso sacar 592 mil 900 pesos de la sucursal de BanReservas, ubicada en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández (salida a Santo Domingo).