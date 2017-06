Informe sobre Punta Catalina aún sin fecha

09/06/2017 12:00 AM - Wander Santana

Los miembros de la Comisión Especial designada por el Gobierno para investigar la licitación y adjudicación de la central termoeléctrica Punta Catalina aún no tienen definida una fecha para rendir su informe sobre sus indagatorias. La información la ofreció ayer monseñor Agripino Núñez Collado durante una reunión de trabajo que sostuvo junto a cinco miembros de la Comisión de investigación.



En el encuentro reiteraron que están a la espera de que la firma FTI Consulting termine con algunos aspectos técnicos. Adelantaron que esos trabajos están avanzados, aunque a finales del mes de abril la FTI Consulting pidió un plazo de cuatro semanas para rendir su informe a la Comisión.



Ante algunas preguntas de periodistas en torno a si no afectará los resultados de la investigación el hecho de que el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, esté señalado en el caso Odebrecht, dijeron que este presentó su renuncia por escrito de la Comisión.



En la reunión estuvieron presentes además, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños; el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache; también el director de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado; y el empresario Celso Marranzini.



En principio, el grupo designado por el Gobierno estaba integrado por diez hombres de diferentes sectores de la sociedad, luego de la renuncia de César Sánchez ahora son nueve.