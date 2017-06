Inmigrantes dominicanos en EE.UU. (1 de 2)

09/06/2017 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

Nueva York.- Hablemos bien claro: ¿Cuál es la real población de inmigrantes dominicanos en la ciudad de Nueva York? Pero, además, ¿cuántos criollos residen en Estados Unidos?



El pasado martes, en horas de la noche, arribé a esta ciudad. Otro de mis tantos viajes a la llamada “Babel de Hierro que también ha sido bautizada como “La Gran Manzana”.



Con relación a la migración dominicana en USA, y en concreto en Nueva York, “llueven” las especulaciones. Especulaciones que son alimentadas por periodistas al escribir crónicas, artículos y reportajes.



La especulación más socorrida dice que en Nueva York la gran colonia dominicana pasa del millón. Es decir, que en NY hay más de un millón de criollos.



Y la gran mayoría, diríamos más del 80 por ciento, ha inmigrado a esta monumental metrópolis en busca de “El sueño americano”… el mismo propósito de decenas de millones de ciudadanos latinoamericanos.



Yo, para entrar también en el grupo de periodistas que especulan con la migración dominicana en Nueva York, “certifico” que en esta bendita tierra de El Tío San -donde la llegada de turistas alcanza, anualmente, los 50 millones-, residen cerca del millón de quisqueyanos.



¿Soy hiperbólico? No lo creo.



Al propósito del tema, lean esto: “Todos somos inmigrantes”. Así es titulada la obra del reputado pintor dominicano Oscar Abreu, quien -en un acto realizado en el Alto Manhattan- la dio a conocer y recibió elogios.



No pude asistir a la actividad porque estaba recién llegado desde Santo Domingo, pero el comunicador José Zabala, conocido en la comunidad dominicana como el “periodista más activo del diarismo digital”, me ofreció específicos detalles del acto.



En un texto entregado a los presentes en el acto, se informa que “Todos Somos Inmigrantes es una obra mural transportable, con un formato de 70 pulgadas de altura por 166 de ancho desarrollado en la técnica mixta del pintor Oscar Abreu.



La obra fue pintada durante un perfomance en vivo realizada por el destacado artista del pincel en la recién celebrada Feria de arte Artforo, que reunió a lo mejor del arte contemporáneo dominicano”.



A veces, y así lo escribí hace dos meses al hablar de los inmigrantes venezolanos en República Dominicana, “alardeamos” de que a quien emigra a otros países se les llama un “estorbo social”.



En la segunda entrega ampliaré sobre nuestros paisanos residentes en Estados Unidos.