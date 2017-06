Instructor dice hay pruebas para anular mandato de Temer

09/06/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Brasilia. El instructor del juicio sobre supuesta corrupción en la campaña electoral de 2014 en Brasil afirmó que hay “pruebas robustas” para anular el triunfo de Dilma Rousseff y Michel Temer, lo que supondría, de hecho, destituir al actual gobernante. El magistrado Herman Benjamin comenzó a presentar su voto durante la tercera sesión del juicio que intenta determinar si esa campaña electoral se valió de “abusos económicos y políticos”, lo que en su opinión, aún cuando no ha concluido su exposición, se “comprueba” en documentos y testimonios recopilados sobre el caso.



Muchos de esos documentos se apoyan en testimonios dados por exdirectivos del grupo Odebrecht, que han confesado que financiaron ilegalmente a Rousseff y Temer, pero cuatro de los siete miembros del Tribunal Superior Electoral anunciaron que no tendrán en cuenta esa declaración, pues consideran que carece de valor probatorio. En los testimonios que prestaron a la justicia, los exdirectivos de Odebrecht dijeron haber entregado al menos 150 millones de reales (hoy 45 millones de dólares) a la campaña de Rousseff y Temer y que al menos la tercera parte correspondió al pago de sobornos.



El problema radica en que esa confesión ocurrió casi dos años después de la instauración del juicio electoral, por lo que para la mayoría de los magistrados su utilización violaría el derecho a la amplia defensa, pues la acusación inicial no citaba a Odebrecht.



El instructor, sin embargo, insistió en que el papel de ese grupo fue “fundamental” en la cadena de irregularidades que dice haber detectado en la campaña de Rousseff y Temer y que tenía relación con la trama corrupta en Petrobras, mencionada en la acusación que dio base al proceso.



“El grupo Odebrecht era la matriarca de la manada de elefantes que transformó a Petrobras en una sabana africana”, indicó en forma figurara el juez Benjamin, quien insistió en que si la acusación se refiere a la petrolera, “habla necesariamente” de la constructora.



Según Benjamin, las pruebas y los testimonios establecen “que, sin dudas, eso desequilibró la balanza del libre juego electoral” y favoreció “notablemente” y de forma “ilegal” a la fórmula integrada por Rousseff y Temer, quien asumió el poder el año pasado, tras la destitución de la entonces presidenta. El instructor también afirmó que todas las informaciones que han sido recogidas sobre el papel de Odebrecht y otras grandes empresas en la financiación ilegal de la campaña fueron ratificadas por los publicistas Joao Santana y Mónica Moura, que dirigieron la campaña que se investiga.

Supremo tendría la última palabra

Si hubiera una sentencia condenatoria en este caso, Temer podría permanecer en el poder hasta que sean juzgadas todas las apelaciones previstas en la ley, que comienzan en la corte electoral y acaban en el Tribunal Supremo, que daría la última palabra. En caso de que todas las apelaciones sean rechazadas, perdería el cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor en un plazo de 30 días, mediante una elección parlamentaria indirecta.